Asegura García Cabeza de Vaca que 'jamás lo verán negociando con criminales'

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre los señalamientos que se han difundido en su contra, el mandatario tamaulipeco respondió que en la última visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo la oportunidad de decírselo a él.

"En su reciente visita a Tamaulipas fui muy claro con él. Cuando los adversarios ven que uno va creciendo, las cosas van bien, de igual manera crecen los adversarios y los ataques, al grado que a él trataron inclusive de meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero", recordó.

Reiteró que fue muy claro al decirle eso, "y muy especialmente cuando se incrementan los ataques, las difamaciones, las calumnias, esas historias que solamente ellos se las creen".

Francisco García Cabeza de Vaca explicó que su gobierno en materia de seguridad no necesitan el aval de ninguna institución de Seguridad Pública del gobierno federal, ni mucho menos de ninguna agencia extranjera, porque los resultados hablan por sí solos.

"Somos el estado que mejor resultado ha dado en materia de seguridad. Hace escasos 4 años Tamaulipas se disputaba los primeros lugares de inseguridad y violencia del país, hoy estamos en el lugar número 25. Que le pregunten al mismo Secretario de Seguridad Pública Federal, que le pregunten al General Secretario ¿Qué opina de las acciones que está llevando a cabo el gobierno del Estado de Tamaulipas?".

Añadió que, paralelo a ello es el primer estado en la historia de este país, que hizo una campaña de Seguridad y Prosperidad Fronteriza con la participación de 7 agencias de Estados Unidos, "eso nunca se había visto en la historia de este país. Nosotros seguimos trabajando de la mano, y tenemos nuestras reuniones prácticamente cada 15 días, actualizamos nuestros objetivos".

Como dato adicional, el gobernador recalcó que Tamaulipas es probablemente el único Estado del país, que los líderes y segundos de todos los grupos criminales, sin excepción, tienen orden de aprehensión, "no por la Federación, sino por la Fiscalía General de Justicia del Estado".

Al finalizar su participación en materia de seguridad, Francisco García Cabeza de Vaca señaló: "Lo que yo les aseguro a todos los tamaulipecos, es que a mí no me van a ver en un video agarrando dinero, ni tampoco me van a ver en un video negociando con un criminal, y muchos menos van a ver un video del gobernador de Tamaulipas mandándole un mensaje a un capo a través de su madre. Y no tengo nada en contra de las madrecitas".