Reunión de motociclistas, sin sanción, asegura alcalde de Saltillo

Luego de que el pasado fin de semana un evento de motociclistas fuera dispersado por autoridades de seguridad, por no cumplir con los protocolos de salud, alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, informó que éstos no recibirán una sanción, pues en ningún momento se trató de un evento organizado.

“Hicieron una rodada, lo cual está permitido, mientras anden rodando, lo que si no están permitidas son las aglomeraciones. Un pequeño grupo se aglomeró en un terreno particular y por consecuencia los demás se aglomeraron como cascada no porque estuvieran organizados ahí”, dijo.

Señaló que por lo anterior la Policía Municipal acudió al lugar a dispersarlos, situación que fue atendida de inmediato por los asistentes.

Al tratarse de un evento espontaneo, indicó que no habrá sanciones, pues no fue organizado.

“Fue un hecho como que no hay nadie a quien sancionar, pues nadie organizó, ni los convocó, fue algo espontaneo”, dijo.

Por lo anterior, el alcalde explicó que no hubo alguna figura o negocio, que estuviera incurriendo en violaciones al protocolo de salud que se tuviera que sancionar.