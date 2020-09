IPN anuncia examen de admisión de segunda vuelta

En el proceso de admisión complementario al nivel superior 2020-2021, modalidad escolarizada, podrán participar únicamente los aspirantes que participaron en la primera aplicación y no obtuvieron un lugar en la institución.

Cabe señalar, que para participar en el examen de admisión de segunda vuelta del IPN, para el Nivel Superior, los aspirantes deberán registrarse y obtener la ficha del examen el 24 o 25 de septiembre del presente año.

"La institución solo otorgará el registro a los aspirantes que presentaron el examen los días 28, 29 o 30 de agosto de 2020 y que no resultaron asignados. Los lugares ofertados dentro de este Proceso de Admisión Complementario, corresponden a los que quedaron liberados por aspirantes aceptados en la primera aplicación y que no concluyeron su registro por diversas razones", dio a conocer en un comunicado de prensa.

El IPN dará a conocer los resultados del examen el 10 de octubre de 2020 a través de sus páginas web institucionales:

www.ipn.mx/ o www.dae.ipn.mx/.

El Politécnico hizo un llamado a los aspirantes a que no hagan caso de las personas que son ajenas al instituto y que prometen el acceso "por otras vías"; también que no se dejen sorprender por coyotes puesto que los procesos que se realizan a través del portal institucional no requieren apoyo externo.