Fallece 'Nobiko', el 'gato largo' que se volvió viral por aparecer en un meme

Su nombre era 'Nobiko' y residía en Japón con su familia humana. Fue gracias a una fotografía difundida en el 2006 que el gato adquirió fama en la red gracias a que en ésta aparecía mostrando su cuerpo alargado en dos patas mientras era cargado por una persona.

La longitud del cuerpo del felino en la imagen no tardó en volverse viral y protagonizar decenas de memes que aún hoy en día son bastante recurrentes entre internautas.

Según las palabras de su dueña, 'Nobiko se sentía muy mal de salud' y pese a que lo llevó al veterinario, ya no pudieron hacer nada por el animal que se encontraba en estado delicado.

'Nobiko' poseía una longitud de 65 centímetros en su cuerpo, de patas a cabeza, característica que lo volvió famoso al ser 'comparado' con rascacielos, montañas y otras enormes edificaciones en memes.

Last picture of Nobiko being Longcat, last year. Still had it after all these years pic.twitter.com/Q0hUUwXJcW

Meme Legend and Very Long Cat 'Longcat' Has Died



Longcat, whose name is Shiroi, meaning 'white' in Japanese, was 1st posted to the internet in 2004. Shiroi, also called Nobiko, became known as 'Nibiru' which means stretch in Japanese has passed away. pic.twitter.com/66pGZxeK3V