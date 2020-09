Actor muestra lo que pasaba cuando no se ganaba el Emmy

Una de las varias dinámicas que se implementaron, consistía en que, al anunciarse el ganador, un enviado especial presentaba en persona el premio a quien lo recibía.

Ramy Youssef, doble nominado esa noche por su serie Ramy, documentó y compartió en redes sociales lo que sucedía si el nominado no ganaba, como fue su caso. En el video se ve al mensajero despedirse e irse, una vez que Ramy no salió ganador en su categoría.

“Cuando pierdes el Emmy”, escribió Ramy acompañando el clip.

when you lose the emmy pic.twitter.com/ECkbGcoHBA