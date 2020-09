Novia pierde la llave de las esposas tras una ‘noche romántica’ con su pareja

Según los policías informaron en sus redes sociales, alrededor de las cuatro y media de la madrugada del viernes pasado, recibieron el llamado de ayuda de una pareja que necesitaba abrir unas esposas, pero no tenían la llave, recoge la agencia UPI.

"Un hombre llamó pidiendo ayuda porque su novia lo había atado con unas esposas y ahora no podían encontrar la llave. Quería policías porque temía que los bomberos cortaran las esposas y eran costosas", lee el tuit del departamento de policía británico. Añadieron que el sujeto fue liberado sin problema.

0430hrs. Male phoned requesting help as his girlfriend had locked him in some handcuffs and they couldnt now find the key. Wanted Police as he feared the Fire Brigade would cut them and they were expensive. Male released ...