'No me van a quitar el derecho a la palabra', advierte AMLO a intelectuales

En su conferencia de medios de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin pregunta de por medio, dijo que los "intelectuales orgánicos" no le van a quitar su "derecho a la palabra", luego de que el jueves pasado se difundiera un desplegado firmado por 650 integrantes de la comunidad científica y cultural en la que señalaron que la libertad de expresión "está bajo asedio en México" y que con ello, "está amenazada la democracia".

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que en el desplegado difundido el jueves lo señalaron de utilizar un "discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios", y que con ello se "agravia" a la sociedad, se "degrada" el lenguaje público y "rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante".

"(Los intelectuales) usaron un término (en el desplegado), dijeron que ‘estoy degradando’ la tribuna presidencial. No quieren que yo hable así, imagínense, si nos querían quitar cuando luchábamos por la transformación, hasta el derecho a la esperanza y no pudieron, mucho menos ahora me van quitar el derecho a la palabra, a decir lo que siento", declaró el presidente.

El primer mandatario agregó que antes los "intelectuales orgánicos" decían que era importante el debate y cuestionó el por qué cambiaron de parecer cuando es "importantísimo" debatir.

En el documento, la comunidad cultural y científica señaló que "no se alimenta el rencor desde esa tribuna (presidencial), sin que el odio llegue al río alguna vez"; sin embargo, el presidente dijo que no odia:

"Yo practico el amor al prójimo, si yo odiara, no podría vivir, no podría gobernar. Es importante el debate, porque antes era el monopolio de la discusión pública. Ahora es muy evidente que estos intelectuales se manifiestan y su manifiesto aparece en todos los medios y dicen que no hay libertad".

Indicó que el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) también tiene libertad para manifestarse; sin embargo, dijo que ayer se publicó una carta firmada por más de 30 mil personas en la que le contestan a los "intelectuales orgánicos", aunque ese documento no fue ampliamente difundido.

"El grupo que encabeza Enrique Krauze y (Héctor) Aguilar Camín eran los jefes durante todo el periodo neoliberal, porque además de sus empresas editoriales, tenían mucha influencia en el gobierno y acomodaban a sus cercanos en universidades, en centros de investigación. Eran padrinos en el mundo intelectual".

Al considerar que no fue publicada la carta en la que lo apoyan y para "equilibrar", pidió que se leyeran ambas cartas durante su conferencia, bajo el argumento de que "es importante" para que la gente esté informada.

Después de la indicación, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, leyó ambas cartas, "En defensa de la libertad de expresión", publicada el jueves por la comunidad científica y cultural, y "Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra", que fue difundida ayer.

En su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador también declaró que Héctor Aguilar Camín es un escritor que "hacía novelas y artículos para favorecer al régimen", e incluso recordó su libro Morir en el Golfo, "que hizo para retratar a La Quina, en la época de Carlos Salinas", con crónicas del periodista Miguel Reyes Razo.