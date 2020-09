El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, tras el reporte semanal del Quién es quién en los precios de los combustibles, además de los avances en las obras prioritarias del Gobierno, el mandatario fue cuestionado sobre la situación en la Región Centro de Coahuila, particularmente por el caso de Altos Hornos de México y luego de la reunión de Alfonso Romo con legisladores y Cámaras Empresariales, y el comunicado de Armando Guadiana sobre un compromiso federal para generar acciones concretas y resolver la situación de crisis en la zona.

López Obrador insistió en que para llegar a algún acuerdo, "lo primero es que se repare el daño por la planta de fertilizantes (Agronitrogenados)", reiterando "que se compró a un sobreprecio que se calcula en más de 200 millones de dólares, siendo una planta parada, inactiva".

Y señaló que estos hechos están documentados en la denuncia de Emilio Lozoya.

"Se tiene que reparar el daño. Ellos dicen que no, entonces no podemos hacer nada, porque existe esa deuda con el pueblo de México. Los de Altos Hornos, hubo un nuevo socio que quería adquirir la planta, que estaba en tratos, el señor Julio Villarreal, nos mandó decir que si él adquiría la empresa, él iba a hacerse cargo de la reparación del daño. Dijimos que aceptábamos, incluso hasta se mencionó la posibilidad de que pagara poco a poco, desde luego no a largo plazo, sino en el tiempo que vamos a estar en el Gobierno. Pero, después, yo creo que mal asesorados, en el Reforma salió la declaración de que ellos no se hacían cargo de pagar los 200 millones de dólares", recordó.

"Yo dije, no hay ningún problema, (pero) si no hay reparación del daño, debe continuar el juicio", advirtió el mandatario, señalando que "la postura del Gobierno, para que quede claro, es que no hay ningún trato mientras no devuelvan el dinero que recibieron de más de manera indebida por la venta de esta planta de fertilizantes".