Exige Frena paso hacia el Zócalo

Para el Frente Nacional AntiAMLO (Frena), la segunda fue la vencida. Después de que el sábado les impidieron instalar casas de campaña sobre Paseo de la Reforma, para emular el plantón que Andrés Manuel López Obrador montó en 2006, ayer sí lo consiguió.

Por la mañana, ampliar el plantón a Paseo de la Reforma se tornaba difícil, avanzar al Zócalo prácticamente imposible, pues cientos de policías de la Ciudad de México con equipo antimotines coparon todos los accesos.

Sin embargo, entre las 13:00 y las 14:30 horas, decenas de personas armaron y colocaron alrededor de 200 tiendas sobre Reforma, a la altura de la Torre del Caballito. "Fuera López, fuera López", celebraron.

A lo largo del día, cada cierto tiempo los presentes se reunieron en el Hemiciclo a Juárez a rezar para pedir que sus exigencias de que López Obrador renuncie al cargo tengan éxito. En las tiendas, como escudo, hay pancartas con la imagen de La Guadalupana.

A diferencia del sábado, no intervino la Policía, acaso porque dos horas antes el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en Morelos que los "conservadores" que acampan en el Centro Histórico tienen todas las garantías para manifestarse.

De gira por Morelos, el presidente señaló que "ahora que hay un plantón en el Centro de la Ciudad, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia y por la democracia, ellos deben saber que tienen las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, que se van a quedar ahí en sus casas de campaña como lo hicimos.

"Ojalá y se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días, nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes. No estoy llamando a que se vayan a acampar al Zócalo, nada más que es interesante que ellos vivan este proceso, ya no es la protesta en carros, ahora que tomaron la decisión de bajarse de los carros y acampar.

"Que se queden ahí, nada más que se queden todos, también los dirigentes, a dormir ahí en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo, sino que se queden los meros meros, los de arriba, los que encabezan este movimiento", insistió.