'Regreso a clases será en semáforo verde', advierte López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, publicó mediante su cuenta de Twitter y Facebook que el regreso a clases presenciales ocurrirá solo cuando el semáforo de riesgo epidemiológico se encuentre en color verde.

"Esperamos que ninguna entidad estatal tome una decisión contraria porque podría provocar un riesgo innecesario a la población", citó el funcionario del Gobierno de México.

Como se recordará, el pasado lunes 24 de agosto inició el ciclo escolar 2020-2021 en el sistema educativo público del país con aprendizaje a distancia, por lo que los contenidos educativos son difundidos a través de la televisión, radio e internet.

En Coahuila, el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, dijo en recientes días que el regreso a clases presenciales a las escuelas públicas de nivel básico se analizará con base en los Indicadores de Riesgo Epidemiológico Estatal y que la decisión podría variar de acuerdo al diagnóstico de cada Subcomité Técnico de Salud instalado en las cinco regiones de la entidad, incluida La Laguna.

Aseguró que se mantienen en comunicación con la Secretaría de Educación que encabeza Higinio González Calderón, por lo que la reapertura de los planteles educativos será progresiva, aunque adelantó que aún es prematuro hablar de reactivar los salones de clase el próximo mes de octubre.

A propósito del semáforo de riesgo epidemiológico, es importante recordar que desde que inició la pandemia por el COVID-19, la Federación y las entidades del país han mantenido discrepancias en las cifras oficiales del virus SARS-CoV-2.

Al 19 de septiembre de 2020, el Gobierno de México informó que Coahuila tiene 24 mil 766 casos confirmados de COVID-19; mil 724 defunciones; 777 casos activos y 20 mil 299 personas recuperadas. Pero a nivel estatal, la Secretaría de Salud a la misma fecha, reportó 25 mil 593 casos confirmados de coronavirus; mil 685 fallecimientos; mil 468 casos activos y 22 mil 440 personas recuperadas.

En otra publicación, López-Gatell Ramírez indicó que la epidemia de COVID-19 no ha terminado. Señaló que México está a la baja desde la semana número 29, es decir desde la mitad del mes de julio.

"Hoy completaríamos siete semanas de descenso no ha sido continuo y es muy importante visualizarlo para no llevarse una falsa expectativa de que la epidemia ya se acabó, se está disminuyendo la intensidad y eso es gracias a todas y todos ustedes que han mantenido las medidas de sana distancia, del lavado de manos, del uso consistente y correcto del cubrebocas, especialmente en espacios públicos cerrados, no salir a la calle, al espacio público, plazas, jardines, transporte si no es indispensable, proteger su estornudo o la tos con el ángulo del brazo y si se tienen síntomas permanecer en casa", expresó.

Añadió que la epidemia no ha terminado, por lo que es necesario mantenerse en casa cuando no sea indispensable salir para lograr que esta enfermedad llegue a niveles manejables.

"Con el riesgo, no se nos olvide la advertencia de que en octubre cuando venga la influenza que indiscutiblemente va a llegar, podríamos tener una exacerbación y podría ser que necesitemos nuevas medidas de restricción por eso hay que administrar el riesgo disminuyendo lo más posible los contagios".