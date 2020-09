Ensayo sobre la cultura

LA INDEPENDENCIA

Pregunta inicial: ¿Por qué la Independencia se hizo evocando el nombre de Fernando VII? Quien gobernaba en ese momento era José I Bonaparte. Napoleón, su hermano, había aprovechado las rencillas entre Fernando y su padre, Carlos IV, para hacer que abdicaran a su favor para después él cederle el trono a Pepe Botello. Lo que en un principio intentaban hacer los franceses era cruzar España para invadir Portugal e impedir que se aliara a Inglaterra. Quien intervino mucho en todo este lío fue Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV. Su intención era quedarse con la mitad de Portugal, como reino propio.

En vista de los acontecimientos, los españoles se levantaron en contra de los franceses. Fue el pueblo llano y el grito fue precisamente el que se le restituyera el trono a Fernando VII. Con el tiempo se formaron las cortes de Cádiz que proclamaba una monarquía constitucional.

Napoleón tuvo que dejar España para ir a la conquista de Rusia y José primero hubo de abdicar. Vuelve al trono Fernando quien no quiso aceptar la constitución de Cádiz y volvió al absolutismo y con el tiempo perdió casi todas sus colonias de América. Fue el peor rey que tuvo España.

En cuanto a nuestra Independencia, el inicio fue ese, pero al ver los acontecimientos españoles, definitivamente se optó por cortar todos los lazos con España. En el movimiento de Hidalgo hubo demasiados excesos, la Alhóndiga de Granaditas, fue uno, fusilamientos innecesarios y el desorden de las hordas manejadas por don Miguel. Errores de táctica, no tomar la Ciudad de México habiendo vencido en Las Cruces, no permitir que Allende disciplinara a la chusma y la derrota de puente Calderón.

Morelos parece tener una mejor idea de lo que debía de ser el movimiento. Por lo menos, existe una ideología en los sentimientos de una nación. Su talón de Aquiles, tomar a toda costa el puerto de Acapulco y proteger a los diputados.

Después de él, el movimiento parecía haber concluido, sólo quedaba Guerrero; pero apareció Iturbide que había combatido a los Insurgentes y en un momento dado se une a Guerrero y se va contra el virreinato logrando la Independencia; más por maniobra políticas que por actos de guerra, aliado a la embajada americana y a los Yorkinos. Creyéndose fuerte, se volvió emperador pero le duró poco el gusto.

A México le costó 50 años y la pérdida de la mitad de su territorio para lograr la estabilidad. El problema más importante era que nunca se pusieron de acuerdo las dos fuerzas políticas que lucharon por el poder: liberales y conservadores; amparados por dos logias, la Yorkina, ya nombrada, y los Escoceses. Como no había mano fuerte, a cada rato eran las asonadas que derrocaban presidentes, hasta que Santa Anna se convirtió en un dictador inestable que ponía a otros a gobernar y luego se levantaba contra ellos y cambiaba de bando según las circunstancias. Perdimos Texas, nos invadieron los Estados Unidos y se desató la guerra de los pasteles.

Después vendría la reforma, donde los liberales van a proponer una nueva constitución donde se van a separar los poderes religiosos y políticos y se nacionalizarán los bienes de la iglesia. Ya hemos mencionado a muchos escritores de esta época que participaron en el movimiento. Vino la intervención Francesa y el segundo imperio. Curiosamente, Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos, fue uno de los que consiguió a Maximiliano como emperador; quien resultó ser tan liberal como Juárez.

Vencidos los franceses Juárez permanece en el poder; se llegó a reelegir siete veces y eso a muchos no les gustó. Murió siendo presidente. Lerdo de Tejada no tenía tanta mano dura y le fue imposible contener a Porfirio Díaz que se levantó en contra de las reelecciones. Su gobierno trajo la estabilidad de la mano dura. Hubo una macroeconomía fuerte, pero la microeconomía nada satisfactoria. Fue un gobierno que duró demasiado. Cultivó el positivismo en el ramo educativo.

Los héroes no son santos; son hombres que actúan según las circunstancias y que logran con su acción un bien social. No estamos acostumbrados a ver la historia como en realidad es. Buscamos buenos y malos y en la historia no existe tal.