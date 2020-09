La Columna de Rosell

La semana pasada asistimos a la mañanera del presidente… del Club Santos Laguna Dante Elizalde, fue si no me equivoco la primera ya presencial en época de pandemia. Pero antes de llegar a los temas que se trataron debo aclarar que estas “mañaneras” son muy diferentes a las que protagoniza nuestro presidente de la República, primero se realizan en horarios decentes como nueve treinta de la mañana y no las indecencias de siete de la “maraña”.

En las de Palacio Nacional la voz que se escucha durante el noventa y cinco por ciento es la del preciso. En las "mañaneras" que organiza Santos Laguna hablamos todos y cotorreamos todos. Todo en un tono desenfadado pero que no deja de ser informativo. Esta comparación de mañaneras son básicamente una broma, ahora a cualquiera junta o reunión godín que se lleva por las mañanas en nuestro país, la raza las bautiza como "mañaneras". La idea que tuvo Santos Laguna es muy buena y permite en un ambiente relajado preguntar lo que se te antoje, donde quizás el que más la sufre es el presidente de los Guerreros al responderle a diez o doce periodistas, cuando termina una respuesta ya tiene encima la siguiente pregunta, pero Dante no se queja y le atora a todos los temas. Dentro de este "tiroteo" de preguntas y respuestas y surgiendo del tema de la difícil situación financiera por la que atraviesan los clubes de la MX y de la que Santos no se escapa, le pregunté a Dante si para el próximo torneo la apuesta del club era básicamente a la recuperación de Brian Lozano, y el respondió afirmativamente e incluso agregando al ecuatoriano Ayrton Preciado, que tiene más de un año sin poder jugar abrumado por las lesiones. ¿Nada más? Pregunté, y respondió: "además de afianzar a los chavos claro y la promoción de otros canteranos que vienen pidiendo una oportunidad por su progreso en básicas." ¿cero contrataciones? Y aquí surgió una confusión, porque al principio entendí que la respuesta era esa, cero contrataciones y Dante se refería a lo que resta del torneo, siete jornadas, repechaje y liguilla. Más tarde subí en mi cuenta de tuiter que Santos no iba a realizar contrataciones el próximo torneo y solo contarían con Lozano, Preciado y los chavos. Y se armó la gorda, la gente mostró su inconformidad, de Santos me confirmaron que hubo una confusión, que por supuesto que la ventana a contrataciones sigue abierta para el próximo torneo vía compra o intercambio. Pero obviamente tomando en cuenta los tiempos que se viven donde los dineros que ingresaban por diferentes medios ahora escasean por todos lados. Esperando que la raza lo comprenda. Una cosa me queda clara, a la gente, a la afición pues, al final de cuentas no le importa que los clubes de futbol traten de explicarles la situación de sus finanzas, las penurias por la que atraviesan y por tales motivos la escasez o la baja calidad de sus contrataciones. Y a la gente no les interesa porque ya tienen sus propias carencias y preocupaciones con las que viven diariamente en sus casas y trabajos (si todavía lo tienen) a andarse preocupando y comprendiendo la situación de su equipo favorito. Ellos quieren en el caso de un equipo exitoso como Santos que siempre este en el top 5, que la liguilla sea un hecho automático cada torneo y en casa ganarle a los regios y al América como mínimo. Que con sus guerreros siempre participen de dos a tres cracks indiscutibles, así ha sido su historia y no les importa que tiempos aciagos como los que se viven limiten las finanzas del club. Se viene el cierre de este Guard1anes y Santos sigue navegando al borde del naufragio, Los laguneros ya forman parte de un grupo de equipos que buscan alcanzar el doceavo lugar, es la realidad: Gallos, Atlas, Mazatlán, Xolos, Atlético, Necaxa y Santos tratarán de no convertirse en parte de los únicos seis eliminados, contra ellos lucharán los santistas para meterse al repechaje que se jugará a un solo partido y de ahí la liguilla. A la fiesta hay que meterse así sea por la puerta de la cocina.