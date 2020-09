Su salud bucal

EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA SALUD ORAL

Curiosamente un paciente me lo dijo, cuando abra de nuevo su consultorio va a tener mucho trabajo, ya que un gran porcentaje de personas estamos presentando mucho estrés. Así fue, y este fenómeno es a nivel mundial, por diversos artículos, así como en contacto con nuestros colegas en diferentes asociaciones, lo hemos constatado. Lo que más nos han recomendado es que mantengamos nuestro sistema inmunológico en buenas condiciones, que no tengamos miedo, pero tanta información del Covid, por todos los medios, ha causado mucho estrés, lo cual está empezando a tener efectos, en cuanto a salud oral se refiere. La pandemia ha ocasionado mucha ansiedad, y afectado de forma colectiva. Así mismo, el trabajar desde casa, en donde no se tiene las adecuaciones necesarias, algunas personas se quedaron sin personal de servicio, los niños en casa, apoyarlos en sus tareas en línea, esto para evitar la contaminación del virus, nos da como resultado, ansiedad, y estrés. Las personas muy preocupadas por la situación e incertidumbre de lo que vivimos, de todo tipo, económico, salud, futuro, no están teniendo el sueño reparador que se requiere, padecen insomnio, inquietud nocturna, esto causa, que el sistema nervioso simpático hiperactivo o dominante, impulsa la respuesta de "lucha o huida" del cuerpo, cierra los puños, aprieta la mandíbula. Debido al estrés del coronavirus, el cuerpo se mantiene en un estado de excitación, listo para la batalla, en vez de descansar y recargarse. Toda esa tensión va directamente a los dientes. Regularmente se les explica a los pacientes que es debido a que están rechinando o apretando los dientes, muy seguido escuchamos "no lo hago" pero en la valoración detectamos, el daño causado, y se le muestra al paciente lo que observamos. Incluso se les pregunta, ¿estás tenso? ¿Te preocupa algo? Y me miran asombrados, ¡claro!, como si yo viviera en otro planeta. En la clínica valoramos los pacientes y están presentando signos de apretamiento, rechinamiento, sensibilidad de órganos dentarios, molestias en encía, dolores musculares, dolor de cabeza, de oído, fracturas de dientes, es momento de buscar la liberación del estrés de alguna forma, y, además, utilizar un protector bucal nocturno, guarda oclusal, para mantener los dientes alineados y evitar el rechinamiento, incluso usarlo durante el día. Estos aparatos proporcionan una barrera física, para dispersar la presión. De hecho, también están rompiendo estos protectores. Recuerden es necesario buscar la forma de relajarnos, con ejercicio, con una buena platica con tu familia, relajarte antes de dormir. Hacer meditación para tranquilizar tu mente y dormir mejor. Cierra los ojos, posiciona la lengua hasta el paladar e inhala y exhala por la nariz, hazlo varias veces, esta respiración profunda, estimula el nervio vago, que controla el sistema nervioso parasimpático del cuerpo, y activa el mecanismo de descanso y digestión del cuerpo, disminuye el ritmo cardiaco, baja la presión sanguínea, y permite un sueño más tranquilo y reparador, ayudando a tener menos tensión en la mandíbula al despertar, ya que rechinamos menos durante esa noche. Los dientes son naturalmente frágiles, y todos tienen pequeñas fisuras en sus dientes por masticar, rechinar y el uso diario. Pueden soportar cierto tipo de trauma, (golpe) pero la tensión nocturna o diurna sobre ellos, equivale a 300 kilos de fuerza aproximadamente, es ahí cuando podemos causar una fractura mayor, terminando desde tratamiento de endodoncia, coronas o inclusive la extracción.