Sin educación básica, más de 168 mil personas en La Laguna de Durango

En la región Lagunera de Durango se contabilizan 168 mil 535 personas analfabetas o que no tienen educación primaria y secundaria; lo anterior lo informó el Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA).

En el marco del mes en que se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, el IDEA resaltó la importancia de la alfabetización como aspecto de derechos humanos, así como para lograr avances en la materia con miras a una sociedad más educada y sostenible.

La población de 15 años o más en la región Laguna de Durango es de 466 mil 709 personas, de los cuales, 14 mil 419 son analfabetas, 53 mil 129 no tienen primaria y 100 mil 987 no cuentan con educación secundaria. El rezago total es de 168 mil 535 personas en La Laguna del lado de Durango.

En 2020, a través del trabajo de Coordinación Regional Laguna conformada por la Coordinación de Zona 01-Gómez Palacio, Coordinación de Zona 03-Lerdo, Coordinación de Zona 08-Rodeo, Coordinación de Zona 09-Cuencamé y la Coordinación de Zona 18-Gómez Palacio Norte, se han logrado un total de 1,894 conclusiones de nivel, de un total de 4 mil 844 en todo el estado.

Derivado de la contingencia por el COVID-19, el IDEA participa en la estrategia radiofónica del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) denominada "Aprende en Casa".

Con dicho programa se busca llevar educación a los pueblos originarios en su lengua materna, y con la participación de formadores y asesores bilingües, se han producido un total de 65 programas de radio, los cuales son trasmitidos a través de las estaciones de radio Las 3 Voces, en Santa María de Ocotán (Mezquital, Durango) y la Voz de los Cuatro Pueblos localizada en Jesús María, municipio de El Nayar, Nayarit.

El IDEA es una institución que promueve los medios necesarios para que los jóvenes mayores de 15 años y los adultos de cualquier edad, que no tuvieron la posibilidad de estudiar, desarrollen las competencias básicas de lectura y escritura o concluyan su educación básica (primaria y secundaria) y obtengan el certificado correspondiente.

La propuesta educativa que promueve el IDEA se basa en los principios que señala el artículo 3° Constitucional, la Ley Federal de Educación y la Ley Nacional de Educación para Adultos, la cual define a la educación de adultos como una forma de educación extraescolar que se sustenta en el autodidactismo, que hace del adulto el sujeto y conductor de su propia educación y la solidaridad social, que se refleja en la participación comprometida de la sociedad en la tarea educativa.

El IDEA actualmente organiza voluntades de aquellas instituciones, organizaciones, dependencias e individuos interesados en apoyar la educación básica para adultos.

Rezago

A detalle: *La población de 15 años o más en la región Laguna de Durango es de 466 mil 709 personas, de los cuales, 14 mil 419 son analfabetas, 53 mil 129 no tienen primaria y 100 mil 987 no cuentan con educación secundaria. El rezago total es de 168 mil 535 personas en La Laguna del lado de Durango. *En 2020 se han logrado un total de 1,894 conclusiones de nivel, de un total de 4 mil 844 en todo el estado. *Se han puesto en marcha diversas estrategias para disminuir el número de personas que no cuentan con educación primaria y/o secundaria en el estado de Durango.