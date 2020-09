Adolescente fingió tener un tumor cerebral para crear fundación y pagar sus viajes

Recientemente se ha dado a conocer el caso de Meghan Bhari, adolescente que en el 2012, de entonces 17 años, fingió tener un tumor cerebral para fundar una organización en apoyo a niños con dicho padecimiento, misma con la que logró engañar a otras asociaciones, así como a personalidades del medio de la farándula para obtener dinero con el que se financió viajes y diversos lujos.

Estrellas del espectáculo como Taylor Swift, la banda One Direction, Ed Sheeran, Michael Bublé, entre otras, llegaron a donar a la fundación 'Believe in Magic', miles de dólares desde que Bhari comenzó a promoverla.

Consiguiendo miles de euros de las donaciones, Meghan cubrió los gastos de sus lujos viajes en jet privado a Disneyland. Según recoge el portal de noticias internacionales Daily Mail.

Bhari perdió la vida en el 2018 a los 23 años debido a una insuficiencia cardíaca relacionada con su hígado graso, según expedientes oficiales que no mostraban ningún indicio del tumor cerebral que la joven decía padecer.

Antes de la muerte de Bhari, padres de niños con cáncer encontraron detalles 'sospechosos' en la organización de la mujer, lo cual los llevó a investigar el caso a fondo.

De acuerdo al diario internacional, la investigación llevó a descubrir que Bhari se había financiado diversos viajes privados a Walt Disney World, en Florida, EUA, lugar que la mujer aseguraba 'había visitado para realizarse estudios de su tumor'.

Registros de retiro de dinero por más de 156 mil euros y fotografías que exhibían a Meghan en 'buena condiciones', formaron parte de las pruebas que sirvieron para desmantelar la farsa bajo la que había sido creada la organización 'Believe in Magic'.

La fundación de Meghan Bhari se disolvió la semana pasada después de que la investigación contra ésta arrojara un faltante de 400 mil euros en la cuenta de ésta.