Hay un robot gigante caminando en Japón'; 'Gundam' se mueve con éxito

En 2014 la empresa lanzó el proyecto 'Gundam Global Challenge', el cual reunió a especialistas en tecnología, ingeniería y robótica con la única intención de recrear uno de los 'mechas'(robots) de la serie animada Mobile Suit Gundam, estrenada en 1979 en Japón.

Tras años de trabajo en el proyecto, el 'Gundam' parece dar exitosos resultados, pues esta semana se ha difundido un metraje que muestra al enorme robot humanoide moviendo sus articulaciones y caminando unos metros lejos de su base.

El robot cuenta con 18 metros de altura y 25 toneladas de peso, con un diseño idéntico al del RX-78-2, 'Gundam' de combate que era piloteado por el personaje de 'Amuro Ray' en la serie de Anime.

A Life-Sized Gundam is taking its first steps in Yokohama, Japan.

The official debut is slated for later this year.



From @yoshi115t pic.twitter.com/pFX85bGSOj