Frida Sofía, la niña 'fantasma' del 19S que mantuvo a México 'paralizado'

El día de hoy, 19 de septiembre, se conmemoran los sismos que sacudieron a México en el 2017 y 1985, resaltando la solidaridad mundial y recordar a las víctimas que perdieron la vida, pero también, las historias de los 'fantasmas' del suceso.

Hace 3 años por la noche, Televisa realizaba la cobertura de la tragedia ocurrida en el colegio Enrique Rébsamen, donde 19 niños y 7 adultos perdieron la vida, pero mantuvieron al país pegados al televisor gracias al posible rescate de una niña con vida, Frida Sofía.

Durante más de 36 horas, Danielle Dithurbide estuvo en la escena del colegio junto a decenas de rescatistas, quienes realizaban labores de rescate para identificar a las víctimas y posibles atrapados con vida entre los escombros.

Fues hasta el 21 de septiembre cuando el subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento, despejó las dudas declarando que ellos no tenían conocimiento de esa versión, y que estaban seguros que no había sido una realidad, pues se corroboró el caso con la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la delegación Tlalpan y con la escuela.

Durante un segmento del noticiero donde se encontraba Carlos Loret de Mola fue que la periodista aclaró e informó que no es real, que hubo una confusión entre la comunicación con las autoridades y que la persona que aseguró ser su tía, era totalmente mentira.

Según información recabada por Aristegui Noticias, un voluntario declaró que un policía le había dicho que no creyera en lo que salía en la televisión, pues Frida Sofía no era real y no había ningún familiar al exterior del lugar esperando la localización de sus pequeños.