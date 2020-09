'Yo te vine a mandar fuego'; joven amenaza a 'El Mencho' por TikTok

Un joven se he ha ganado la atención de la red tras protagonizar un video a través de TikTok, en el que amenazó al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Identificado en la red social china como @iluminatii6, el joven compartió un video en el que se le ve dirigirse a la cámara mientras lanza un mensaje hacía Oseguera Cervantes en el que asegura 'no tenerle miedo'.

"Mira bien, hijo de tu... A mí me pe... la ve... 'El Mencho', aquí puro cuatro veinte. Yo no me duermo como 'El Pirata' o 'El Chanito de Culiacan', yo soy inmortal, yo soy intocable, yo hice un pacto con el diablo. Así que si no sabes de mí, de mi existencia, yo te vine a mandar fuego 'Mencho'. A mí no me da miedo decir esto", asegura 'Real Iluminatii6' en el clip de 40 segundos de duración.

Las imágenes que inmediatamente se convirtieron en objeto de polémica, fueron borradas por el 'tiktoker' tiempo después, sin embargo, internautas se dieron a la tarea de rescatarlas y difundirlas en otras plataformas.

VIDEO.- "A mi me pela la Verg... el Mencho puro 420, Yo no me duermo como El Pirata o El Chanito de Culiacán" Ticktoker AMENAZA a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" líder del CJNG

Tras viralizarse su video, el joven compartió otro video en el que ofrecía disculpas al líder del CJNG, argumentando que 'no midió las consecuencias de sus palabras' y que padece de 'problemas psicológicos'.

"Este video lo hice para el señor 'menso', para el señor 'Mencho', pido disculpas de lo que dije, no estaba bien, no estaba consciente de lo que estaba diciendo, estaba mal, ese día amanecí bien pen... No medí las consecuencias, me deje llevar por los seguidores. Se te quiere a ti y a tu familia. 'Mencho' no me mates, yo tengo familia así como usted (...) Todos cometemos errores y yo tengo problemas psicológicos", asegura el 'tiktoker'.

YO TUVE MUCHO MIEDO 2.0