Nuestros subagentes, disfrazados de pupitres abandonados por estos días en que la fastidiosa pandemia de coronavirus tiene a los estudiantes aburridos en casa, nos reportan que donde pronto podría estallar una bomba de alta proporción es en la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), todo por su pésimo y devaluado servicio médico, situación que hizo que algunos maestros se empezaran a cuestionar las causas del mal servicio, encontrándose con varias sorpresitas de esas que ponen a uno que otro travieso a temblar. Dicen por ahí que, basados en la información de las observaciones que han realizado los muchachos de la Auditoría Superior del Estado, podrían presentar y revivir algunas denuncias penales que existen por el desfalco de cientos de millones de pesillos a las finanzas del sindicato de maestros que se dio en la época de Carlos Moreira Valdés.

En la ceremonia de graduación estuvo como invitado el nuevo mando especial en la región, el general Porfirio Fuentes Vélez, quien acompañó al "góber" en el presídium, muy colaborativo. El mandamás coahuilense se desvivió en elogios y exaltaciones a la coordinación con el militar, la alianza permanente con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y que pese a la "rasurada" presupuestal de la Cuarta Transformación la salud y la seguridad tendrán inversiones sin precedentes en Coahuila, así nomás. Por cierto, don Miguel llegó ayer a sus primeros 50 años de vida, por lo que una larga lista de personajes reapareció en redes sociales para cantarle las "Mañanitas" y desearle "lo mejor". Habrá que esperar que a sus "amistades" no les vaya a dar por quemarlo en caso de que haya un festejo sin cubrebocas, como lo hiciera hace unas semana el "Joven Maravilla" y alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Por lo pronto, según nuestros subagentes, que rompieron la dieta, solo hubo pasteles caseros en las oficinas de Palacio Rosa.

*******************

Y transitando por los difíciles terrenos del Presupuesto Federal, nuestros subagentes, disfrazados de carretera sin recarpeteo, nos informan preocupados que esperan un "estira y afloja" fuerte de los diputados federales que representan a Coahuila, en el marco de la discusión que se dará próximamente en San Lázaro, para la aprobación del Paquete Fiscal. Pero con la tibieza con la que se han manejado, como que no es nada optimista el panorama para la provincia coahuilense. A decir de los subagentes, a los becados en San Lázaro… Perdón, legisladores federales, no se les ve el mínimo interés de pelear por más recursos para beneficiar a los ciudadanos que votaron por ellos. Ninguno y de ningún partido ha manifestado su postura en relación con el fuerte recorte de recursos; nada más callan y se esconden, como el "exgóber" Rubén Moreira, quien, como en otros temas complicados, ha preferido pasar de agache; tampoco el aguerrido lagunero José Ángel Pérez, quien cambia de partido como de calcetines, y luego de una serie de "atractivos estímulos" ahora cobra bajo el sello del Partido del Trabajo. El que también dejó atónitos a todos fue el exsenador panista carbonero y ahora morenista Luis Fernando Salazar, que a voz en cuello justificó la desaparición de los recursos Fortaseg 2021 y dijo que les llegarían a los Municipios por otros conductos; tampoco han utilizado su tribuna en el congreso ni doña Miroslava Sánchez ni el resto de los 11 diputados que ya ni un grito en las inestables redes sociales han lanzado. Pues así ¿cómo tener esperanzas?, si nomás van a cobrar.

*******************

Dicen nuestros subagentes, todavía boquiabiertos, que hay que leer entre líneas lo que está sucediendo en el municipio de Torreón de cara al final del segundo año del alcalde panista Jorge Zermeño y ante los persistentes rumores de que en enero dejará el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad. Ocurrió lo que nunca, ya que tanto las instalaciones de la DSPM como el "bunkercito", que todavía no se sabe para qué sirve, por arte de magia se abrieron para recibir a los grupos empresariales adheridos al GEL y nada más ni nada menos que a la fastidiosa e incómoda prensa. Al grito de "ábrete, Sésamo", los muchachos de las cámaras y grabadoras permitieron el ingreso a los representantes de los medios de comunicación, quienes para entrar tuvieron que informar una gran cantidad de datos y requisitos como su edad, estado civil, religión, tipo de sangre, enfermedades emocionales, árbol genealógico y así para ser aceptados en la lista que previamente tuvo que "palomear" el jefazo de la policía Primo García Cervantes, quien todavía cobra como director de la corporación. Este y el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, fueron los anfitriones de este encuentro informativo, que muestra el cambio de estrategia para hacer tersa la llegada de quien despachará en el séptimo piso en el 2021. ¿Será?

*******************

Donde los pleitos, los mordiscos y los arañazos siguen a la orden del día es en el partido de moda, Morena, quienes no han logrado ponerse de acuerdo ni para tomarse la foto y promocionar a los suspirantes de la 4T que sueñan con una beca en el Congreso de Coahuila durante la próxima legislatura. Nuestros subagentes, disfrazados de influencer con diez seguidores, nos comentan que esta semana vinieron desde la capirucha del esmog un grupo de jefazos del Movimiento de Degeneración… Perdón, Regeneración Nacional, para medirles el agua a los camotes rumbo a los comicios electorales, pero de 2021. Aunque parezca mentira, para algunos sectores nacionales de Morena las elecciones en Coahuila ya están más que perdidas; incluso durante sus giras le han dejado en claro a uno que otro operador que lo importante en las elecciones del próximo 18 de octubre no es que sus candidatos ganen, sino observar el panorama para el 2021, donde el partido de moda tiene pensado llevarse el carro completo, aunque sea a punta de golpes mediáticos bajo el pretexto del combate a la corrupción. A decir de los subagentes, la estrategia de algunos operadores es estudiar bien los distritos para palomear a los candidatos para el congreso federal el próximo año, como también al candidato a la alcaldía de Torreón, con la sorpresa de que ahora el nombre que más suena en la 4T ya no es el del ex 'hooligan' panista Luis Fernando Salazar, sino del también expanista y exalcalde José Ángel Pérez, quien dicen por eso se mudó al Partido del Trabajo, por una posible alianza.

*******************

Luego de que la Administración municipal de la hermana república de Gómez Palacio lanzara sendos dardos envenenados a la exalcaldesa priista Leticia Herrera, a quien supuestamente los muchachos de la UIF, comandados por el jefazo Santiago Nieto, le congelaran las cuentas por una supuesta investigación de desvío de recursos, y que incluso fuera la propia alcaldesa de la "alternancia" Marina Vitela quien lo confirmara, algunos simpatizantes de doña Lety mostraron su solidaridad, y como en tiempos electorales sobran los oficiosos activistas para denunciar el mal comportamiento de los funcionarios públicos, la respuesta a doña Marina podría venirle, pero del otro lado del Nazas. Nuestros subagentes, disfrazados de cartel descolorido, nos informan que algunos ciudadanos están esperando el momento adecuado para balconear la participación de algunos funcionarios de Gómez Palacio en el proceso electoral de Coahuila, quienes le han estado dando una ayudadita a algunos candidatos de Morena que suspiran por una silla en la próxima legislatura de Coahuila. Los subagentes, que todo lo oyen, dicen que los funcionarios de Gómez Palacio han saltado el lecho del Nazas con todo y despensas, cubrebocas y regalitos para motivar el voto entre los desilusionados ciudadanos, a quienes un día sí y otro también les recuerdan que gracias a la 4T programas como el de los adultos mayores, los créditos a la palabra, a los "ninis" y todos los demás llegan en efectivo y directo a los ciudadanos, y para que esto no cambie hay que pensar muy bien el voto.