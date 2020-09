Aún faltan por llegar libros de texto gratuitos a La Laguna de Coahuila

A casi un mes de que inició el ciclo escolar 2020-2021, no han llegado a la región Lagunera de Coahuila los libros de texto gratuitos de Formación Cívica y Ética para los niños que cursan de primero a sexto año de primaria en el sistema educativo público.

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Estela Rentería Medina, comentó que en dicho nivel se tiene un avance del 75 por ciento en cuanto a la distribución de ejemplares "porque no tenemos el libro de Formación Cívica y Ética de todos los grados, no nos ha llegado de la Federación, creo que lo mandaron por tren, por ferrocarril se les fue a Tamaulipas, creo, y no lo hemos recibido aún".

La funcionaria comentó que el resto de las guías escolares se han entregado a los padres y madres de familia en las diferentes instituciones educativas aplicando un estricto protocolo sanitario para evitar el contagio y la propagación del COVID-19.

Recientemente, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), aclaró el motivo por el cual están pendientes de llegar algunos libros a la región. La dependencia aclaró que en su oportunidad se informó que habría nuevos ejemplares para Formación Cívica y Ética y que los materiales llegarían próximamente a los almacenes regionales y en su momento a las escuelas del sistema educativo.

Respecto a la inquietud por parte de los padres y madres de familia que recién inscribieron a sus hijos en alguna escuela pública debido a que aún no les entregan los paquetes de libros de texto, Rentería Medina indicó que los directores de los planteles primero van a distribuir los ejemplares entre los alumnos que estaban dentro de la estadística del ciclo escolar pasado y posteriormente harán lo propio con los estudiantes de nuevo ingreso, que son poco más de dos mil. "Pero a todos se les va a entregar, concluyendo ellos de entregar a los alumnos que estaban en el ciclo escolar pasado, se empezará a entregar a los de nuevo ingreso", afirmó.