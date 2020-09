Lagunero obtiene Premio Juan Rulfo

Los libros llamaron su atención desde muy pequeño, incluso recuerda que cuando sus padres lo llevaban al supermercado, él se escapaba hacia el área de libros para apreciarlos como objetos.

Óscar Antonio Bonilla Armijo (Gómez Palacio, 1996) encontró en la escuela secundaria el momento idóneo para entregarse a la lectura. En esa etapa escribió su primer cuento y a sus manos llegaron obras de autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez o Mario Benedetti.

La pluma de Bonilla se dedicó a escribir historias de forma esporádica hasta su ingreso a la universidad. Después, su visión de escritor dio otro giro al ingresar al Centro de Estudios Literarios donde lo abordaron obras contemporáneas con temáticas ancladas a la realidad, como la trilogía de El periodista deportivo de Richard Ford o Sumisión de Michel Houellebecq.

Con todo lo anterior, el talento de Bonilla se registraba en el papel de manera natural. Para el lagunero, la sensación de escribir resultaba cercana a la escultura.

"Siento que empiezas con un bloque de experiencias reales o imaginadas que quieres transmitir, por las que después tienes que sentarte con un cincel a darles forma, hacer algo que puedas comentar de forma artística con las demás personas y que no sea solamente el pensamiento en bruto, porque a veces es muy enrredado. Incluso cuando intento expresarme sin escribir, siento que los pensamientos no están muy organizados en el momento. El proceso de la escritura es un proceso para darle forma al pensamiento".

Así, Óscar Bonilla obtuvo en 2017 su primer reconocimiento tras ganar el Certamen Internacional de Literatura Juana Santacruz, organizado por el Ateneo Español de México, por su relato Las vías del tren. También obtuvo las becas PECDA para jóvenes creadores (2018-2019) e Interfaz de Literatura (2018).

SOBRE LA NOVELA

Fue hace aproximadamente cuatro años cuando la idea de Los veranos con Emilia, novela con la que recientemente fue reconocido con el Premio Bellas Artes para Primera Novela Juan Rulfo 2020, germinó en el pensamiento de Bonilla. En ella, el autor toca el tema de la violencia en México desde el punto de vista de alguien que no se encuentra directamente involucrado en ella.

"Quería hablar de la violencia de la forma en que yo la viví, que fue de forma periférica. Es decir, cuando fue la época violenta en 2008-2011, yo estaba en la secundaria y no tenía nada que ver con el mundo del crimen. A diferencia de los personajes de la novela, tuve la fortuna de que nadie cercano a mí sufrió directamente la violencia".

Bonilla recuerda que contemplaba aquel espectáculo social a través de los medios de comunicación. Sus recuerdos le remiten a las vivencias de un joven que aceptaba el peligro de su realidad y aprendía a vivir en él. "Era tu realidad, no era algo dramático y quería que los personajes lo vivieran así".

El escritor resume su novela como la historia de dos jóvenes que se conocen en preparatoria e inician un romance, pero al final la realidad social de México se introduce en esa historia y termina de forma trágica, tras la desaparición de una mujer.

Tras el dictamen, el jurado del Premio Bellas Artes para Primera Novela Juan Rulfo 2020, determinó que Los veranos con Emilia destacó entre las postulaciones por lograr "mayor profundidad psicológica y cuenta una historia redonda".

La ceremonia de entrega del Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela 2020 se llevará a cabo el 27 de noviembre en la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, Puebla, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. El premio consiste en un diploma y 100 mil pesos.

Por último, Óscar Bonilla reflexionó sobre el papel de la literatura durante la pandemia. Indica que aunque es una época donde se viven sucesos no recurrentes, la literatura sigue teniendo la misma importancia de siempre: "conectar a las personas, a los lectores con ellos mismos, de formas que tal vez no serían posibles sin la lectura. Lo digo desde mi experiencia: la lectura te descubre partes de ti mismo. No solamente partes que estén ahí, sino partes que tal vez no hubieran existido sin la lectura porque también es un proceso transformativo".