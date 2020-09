'No me arrepiento'; padre golpea a su hija y lo transmite en vivo

Un sujeto y su pareja han desatado indignación en redes sociales tras viralizarse un video en el que aparecen golpeando a la hija adolescente del hombre durante una transmisión en vivo, hechos de los que el agresor asegura 'no arrepentirse'.

Andrew Eugene Anderson y su pareja, residentes de la comunidad de Gwinnett, en Georgia, EUA, desataron polémica en la red al transmitir en vivo durante el día 5 de este mes como golpeaban a Trinity, de 14 años, hija del agresor.

El material difundido en diversas plataformas, muestra a Anderson someter contra el suelo a la menor para golpearla mientras ésta llora y grita intentando escapar de la pareja.

Un hombre identificado como Andrew Eugene Anderson y su esposa agredieron en Gwinnett (EE.UU.) a la hija adolescente del primero a modo de castigo por mentir, robar y fugarse de casa pic.twitter.com/vCb9CzgHq7 — RT en Español (@ActualidadRT) September 17, 2020

Gracias a que los vecinos escucharon los gritos de Trinity, sumado a las personas que eran testigos de la transmisión, es que las autoridades tomaron cartas en el asunto acudiendo al rescate de la menor.

De acuerdo a declaraciones, la agresión se habría derivado de presuntos insultos de la adolescente hacia su madrastra, además de 'robarles' e 'intentar fugarse de su casa'.

"No me arrepiento de nada de lo que se vio en el video, pero lamento haberlo transmitido para otras personas (...) Amo a mi hija, no quiero lastimarla (…) Sólo espero que esta situación la despierte en cierto sentido", detalló Anderson, señalando además que en el video se ve 'peor de lo que fue', ya que asegura que no colocó todo su peso sobe ella como se ve en las imágenes.

Según detalla Fox News, autoridades del estado han comenzado una investigación en torno a los hechos, mientras que Trinity está viviendo por el momento con amigos de la familia.