Critican a marca de cosméticos por nombrar un rubor ‘en honor a Ana Frank’

Una marca de cosméticos de Hong Kong fue criticada por internautas debido a que nombraron a un cosmético ‘en honor’ a Ana Frank, la niña víctima del Holocausto durante la época Nazi.

La marca Woke Up Like This (WULT) tenía una colección nueva de rubores líquidos denominada "Face Dab", lanzada para celebrar su primer aniversario, detalla el New York Post.

"Dream Like Anne" era uno de los rubores, que se vendía por 38.50 dólares, 709 pesos. El artículo ya ha sido retirado del sitio web y según el periódico estadounidense Algemeiner la idea tras los productos de belleza era "promover el Mes de la Conciencia sobre la Salud Sexual al nombrar los productos en honor a mujeres famosas e inspiradoras con la esperanza de inspirar a los clientes de WULT a vivir su sueños y romper las barreras de género".

Otros nombres para la línea incluyen "Like Like Melinda" para la filántropa Melinda Gates, "In Woolf’s Words" para la escritora Virginia Woolf y "Viva La Frida" para la artista Frida Kahlo.

“Poner un tono de rubor en el nombre de Ana Frank, que fue víctima de genocidio, es repugnante. Los judíos muertos no son una oportunidad de marketing. [Time Out Hong Kong], qué vergüenza por no darte cuenta y por promover esta falta de respeto", fue el tuit de Ben M. Freeman, un autor judío, quien también fue uno de los primeros en quejarse del producto en redes sociales.

WULT eventualmente emitió una disculpa. "Para aquellos que se sintieron ofendidos por el nombre de Face Dab - Dream Like Anne, nos disculpamos sinceramente por la falta de comunicación y el malentendido que esto ha causado. Tenemos el mayor respeto por la Sra. Ana Frank y nunca fue nuestra intención ser insultante, ofensiva o cosechar ganancias al nombrar el producto en honor a una figura histórica cuya vida fue trágicamente truncada por eventos que sacan a relucir lo peor de la humanidad".