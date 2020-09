Agreden a periodista argentino durante programa en vivo 'por denunciar corrupción'

Un periodista en Argentina se convirtió en la víctima de dos sujetos que irrumpieron en su programa de radio en vivo, mientras éste denunciaba actos de corrupción en el país.

Fue durante la mañana del miércoles que Luis Mancini, transmitía a través de la estación de radio FM Horizonte, en Villa Río Bermejito, Chaco, cuando fue interceptado por dos hombres que entraron a la cabina de grabación para golpearlo con brutalidad.

Radioescuchas que sintonizaban el programa lograron percatarse de lo que ocurría, por lo que alertaron a la policía para que acudieran al rescate del periodista.

A consecuencia de las lesiones que sufrió por el ataque que duro cerca de un minuto, Mancini tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Detalla Infobae.

Los hechos quedaron registrados en video gracias a cámaras de seguridad de la estación, evidencia que sirvió para corroborar las identidades de los agresores: César Gabilán, exsecretario de Obras Públicas de Villa Río Bermejito y su hermano Ramón.

#ALERTA | GRAVE: Atacaron salvajemente a un periodista de #Chaco que denunció corrupción e irregularidades por el IFE en la Municipalidad de Río Bermejito. Hay dos detenidos y la víctima denuncia que son funcionarios del municipio. pic.twitter.com/vNQcU3C6VR — Dataclave (@Dataclave) September 17, 2020

"Estábamos tratando diversos temas y entre esos, algunos hechos de corrupción que ocurren en Bermejito. Y de repente el secretario de Obras Públicas y su hermano entraron a la radio, de una patada en la radio. Se me tiran encima y me empiezan a agredir. Si no fuera por la gente que escuchó lo que pasaba y vino a la radio, estas personas me mataban, porque vinieron a matarme", detalló Luis Mancini a medios argentinos.

Cesar Gabilán y su hermano fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía N° 1 de Juan José Castelli, después de que estos se presentaran a la comisaria local. Agrega Infobae.