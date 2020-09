Niño de 11 años fallece durante una competencia de beber cerveza

En la ciudad de Mzimba, en Malaui, un niño de 11 años, identificado como Humphreys Chipeta, falleció durante una competencia de bebedores de cerveza, luego de consumir 5 botellas durante el evento.

Según el portal Malawi24, el chico, que bebía alcohol con frecuencia y era el campeón actual, cayó desmayado hacia el final de la competencia.

"El torneo se disputó en distintas categorías. Tomaron las edades como se usa en el fútbol, sub 14, sub 21 y mayores", dijo Emmanuel Chirwa, un testigo, quien asegura que Chipeta cumplió sin falta con el requisito de comer antes del torneo. "Entonces, no murió por no haber comido antes del inicio del torneo. Todos comieron antes de empezar a participar. Algo salió mal", afirmó el joven.

Shanks Nkhata, el oficial para la protección infantil en la región, comenta que el problema del consumo de alcohol entre los menores de edad es persistente en la región. El niño en este caso específico, asistía a la escuela, pero porque están cerradas debido a la pandemia, se enfocó en otras cosas; beber alcohol.