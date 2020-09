Gareth Bale llega a Londres para formalizar su regreso al Tottenham

El galés fue grabado en el aeropuerto londinense de Luton por las cámaras de Sky, adonde llegó en un vuelo privado acompañado por su compañero en el Real Madrid Sergio Reguilón, quien también firmará por los londinenses en las próximas horas.

De este modo, Bale vuelve al club que le vio marcharse hace siete años por una cantidad cercana a los 100 millones de euros.

Gareth Bale has arrived at #THFC!



He's now at the training ground ahead of completing his return to Spurs from Real Madrid: https://t.co/ftANORSEq5 pic.twitter.com/JbqrBLDFkk