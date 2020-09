Exigen colectivos salida de Piedra

En un segundo encuentro con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mujeres que participaron en la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandaron la renuncia de la Ombudsperson, Rosario Piedra, quien se encontraba presente en la reunión.

Karla García, víctima de violencia familiar, confirmó que se pidió que la Ombudsperson se disculpara por su ineficiencia y que renunciara.

"Se le pidió que renunciara, que pusieran a alguien en la CNDH que no tuviera un partido por detrás, pero se quedó callada, fue muy poco lo que habló", resumió.

Yesenia Zamudio, cuya hija fue víctima de feminicidio, confirmó que ella fue quien solicitó la renuncia de Piedra, además de que le reprochó que criminalizara la protesta de las mujeres.

"Olga (Sánchez Cordero) dice que le demos la oportunidad, pero yo no doy oportunidad; es más, estamos pensando en tomar otra sede mucho más grande, no hay opción", amagó.

La abogada Jenny Godínez confirmó que analizan tomar otras instalaciones en diversos estados de la República, pues, dijo, parece que es la única forma en que se atiende a las mujeres.

En tanto, Sánchez Cordero aclaró a las mujeres que en la dependencia no son Ministerios Públicos ni están en los tribunales, pero que acompañarán cada uno de sus casos.

"Las acompañamos. No queremos comprometernos a algo que no podamos hacer específicamente, no somos agentes del Ministerio Público, no somos procuradurías, fiscalías ni estamos en los tribunales", aclaró.

En la reunión con el grupo encabezado por Yesenia Zamudio, Sánchez aseveró que su acompañamiento significará un "antes y un después".

"Para no minimizar este dolor que ustedes tienen, para también hablar con empatía y sin juicios de valor. Y se vale, se vale que ustedes estén enojadas, que tengan estos reclamos, se vale, se vale, porque no es posible que en años no tengan respuesta de lo que debiera ser una investigación rápida y expedita, eficiente", abundó.

Además, subrayó que la atención a las mujeres víctimas de violencia debe hacerse desde el momento que se busca ayuda.

"(Considero) que las víctimas de violencia no deben ser llevadas con una primera instancia al Ministerio Público porque ahí son en muchas ocasiones revictimizadas, en una primera instancia deben ser atendidas por estos servicios de protección integral de refugios, de otras instancias", dijo.

Más tarde, en una segunda reunión con colectivos de mujeres que son familiares de víctimas en Guerrero, Estado de México, Morelos y Veracruz, pidieron a Sánchez Cordero convertir sus palabras en hechos.

También le reclamaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no las haya recibido.

"Estuvimos un mes en el plantón y el presidente nunca salió, creemos más en la palabra de usted que de él", expresaron.

