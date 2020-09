Fuera de juego

Gerardo Martino dio a conocer su lista de convocados para trabajar en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol para un “mini ciclo” en el que no habrá un partido de por medio, sino únicamente para ver en qué nivel andan como conjunto sus jugadores.

Gratas sorpresas, elementos inesperados y descartados que merecían el llamado, han provocado miles de comentarios en redes sociales y algunos minutos en los programas deportivos para resaltar a cada uno de los jugadores, aunque la crítica sin duda ha sido la que da titulares.

Mauro Lainez, Luis Romo y Alfredo Talavera sin duda fueron los nombres que apuntalaron la lista, puesto que su gran nivel en 10 jornadas del actual torneo les permitieron ser visoreados por “El Tata” y su cuerpo técnico, que no dudaron en tomarlos en cuenta para el trabajo de esta semana.

Además de ellos, mención honorífica tienen Alexis Vega, Henry Martín y César Montes, quienes han mantenido regularidad en sus equipos para poder seguir siendo pilares de un proyecto en el que Martino tiene que echar mano de jóvenes consolidados.

Entre los nombres que sorprendieron en esta lista se encuentra el de Johan Vásquez, así como el de Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán y Santiago Giménez, quienes pese a su juventud en las canchas de la Liga MX, ya han sido tomados en cuenta para estar con el Tri Mayor.

Gran parte de los críticos en el proceso del estratega argentino han tenido pie para atacarlo gracias a esta lista, luego que llamara para concentrarse a Miguel Layún, Carlos Salcedo, Jonathan Orozco y Roberto Alvarado, quienes no pasan por su mejor racha en el futbol mexicano.

En el caso de los defensores, su bajo nivel ha provocado que sean utilizados como recambios o que ni siquiera aparezcan en los once iniciales cada fin de semana, mientras que, por su parte, “El Piojo” ha perdido la confianza de Robert Dante Siboldi y ha tenido que ver los partidos de Cruz Azul desde la banca.

Jonathan, pese a ser titular con la escuadra de Tijuana, ha dejado ver que sus mejores años han pasado y, pese a ser en ocasiones el mejor jugador de su club, sigue dejando dudas en si tiene el nivel o no para pelear por un puesto en el combinado nacional.

Pese a que fueron llamados 26 elementos únicamente de la Liga MX, los aficionados se mostraron sorprendidos e inconformes con la lista, puesto que creen que faltaron nombres que han demostrado gran nivel en el Guard1anes 2020.

Entre los jugadores que se pudieron ver en redes tras darse a conocer la convocatoria, los fieles seguidores al Tricolor destacaron la ausencia del veterano José de Jesús Corona, además de la no inclusión de Luis Montes y Fernando Navarro del León, así como Hiram Mier de las Chivas.

De los nombres antes mencionados, Corona y Navarro son quienes no se ha mencionado al respecto, luego que “Chapito” anunciara su retiro definitivo del Tri ante la poca actividad en los anteriores llamados, mientras que Mier aseguró no contar con el nivel para encarar ambos frentes. Sin duda una lista entre más controversial y que no va a pasar más allá de entrenar un par de días. ¡Hasta la próxima!