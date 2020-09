Buen día estimados amigos (as) golfistas, de la Comarca Lagunera espero y se encuentren bien. Como lo comentamos la semana anterior, arrancó la actividad golfística en nuestra región con la primera etapa de la Gira Infantil y Juvenil Zona Norte, la cual fue todo un éxito y donde se respetaron todas las medidas sanitarias y de prevención para evitar contagios de COVID.

Quedó así demostrado, que el golf es uno de los deportes más seguros para practicar en medio de la pandemia, jugándose en los campos del Campestre Torreón y el Club de Golf Montebello, ambos en muy buenas condiciones y con unos greenes impecables para el buen desarrollo del juego del golf, y donde el equipo representativo del Campestre Torreón “Tigers” tuvo una sobresaliente actuación, sobre todo el domingo, día de la ronda final, donde cabe la pena resaltar algunos jugadores (as) del equipo, con excelentes rondas, algunas bajo el par del campo, como son los casos de los laguneros Pavel Vladimir Casas Navarro con ronda final de 68 golpes (-3) para ubicarse en la tercera posición de la categoría 14-15 años varonil con un score acumulado de (+2), Iván Francisco Villaseñor Salas con ronda final de 69 golpes (-2) y así ubicarse en la segunda posición de esta misma categoría y con score acumulado de par de campo.

Reda Patricio Safa Grajeda con una ronda final de 74 golpes (+2) para ubicarse en la tercera posición de categoría 12-13 años varonil y un acumulado de (+8), Montserrat Barriada Sáenz con ronda final de 72 golpes en par de campo, esto para obtener el primer lugar de la categoría 1011 femenil, seguida de su compañera de equipo Regina Jiménez Jardón, quien obtuvo el segundo lugar en esta misma categoría, Roberto Guajardo Barrientos cuarto lugar en la categoría 10-11 años varonil, y en la categoría estelar de 16-18 años, un jugador que a mí en lo personal me da mucho gusto su gran desempeño y con una ronda final de 68 golpes (-3), lo que lo posicionó en el segundo lugar con un acumulado de par de campo, Marcelo Mexsen Murra.

Tuve la fortuna de iniciar a Marcelo en este hermoso deporte del golf, hace aproximadamente 12 años, cuando él apenas tenía entre 4 ó 5 años de edad en el Campestre Gómez Palacio, mientras yo era Profesor y Director de Golf del Club, un jugador que desde pequeño demostró su capacidad y gran potencial en este deporte y que por asares del destino decidió retirarse del mismo por un tiempo, y es por esto que me da mucho gusto que volviera al golf hace apenas un par de años y ver ahora su desempeño y resultados.

Felicidades a todos ellos y a todo el equipo Tigers del Campestre Torreón, por su magnífico desempeño en esta primera etapa y que seguramente será un fuerte candidato a la Copa Challenge que obtuvo en los años 2017 y 2019, al encontrarse en segundo lugar del ranking, a muy pocos puntos del líder que hasta esta primera etapa es el Campestre Monterrey. Además sin duda, candidato a las Copas Desafío Varonil y Femenil, esta última ganada de 2015 y hasta el 2019 de manera consecutiva.

Felicitamos también a su capitana y todo su equipo de trabajo, la profesional lagunera, Pamela Ontiveros Urbina, por los buenos resultados en esta primera etapa, al igual que a su presidenta del comité Infantil y Juvenil, la Señora Cecilia Rodríguez Garrido, por su gran empeño y desempeño que siempre la ha caracterizado, en el desarrollo del golf a nivel infantil y juvenil. Felicidades a todos ellos (as). Y bueno, como ya lo dijimos, las actividades de golf se reanudan en la Laguna y este viernes se jugará en el Campestre Torreón el Torneo A Go Go MX. Se anuncian también algunos otros torneos, como es el Anual del Campestre Torreón para la primer semana de octubre.

En este mismo mes, el Comité Nacional Infantil y Juvenil anuncia un Torneo Nacional en la Laguna y algunos otros torneos locales de los cuales estaremos hablando, acercándose la fecha de los mismos. Semana del segundo Major del Año, el US Open, suerte para nuestro mexicano que estará participando, Abraham Ancer. Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás, también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.