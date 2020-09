Nuestro día 99 fue especial, nos encontrábamos a nada de cumplir 100 días de viaje, de una travesía que pensamos que sería corta y se convirtió en un estilo de vida, con el único propósito de ayudar a las personas a gestionar sus pensamientos alrededor del mundo. También fue un honor contar con el apoyo de la empresa Teintmex, de telecomunicaciones, fibra óptica de la Riviera Maya, quien desarrolla la zona y conecta a las personas. Gracias al empresario Luis Romero por impulsar el desarrollo.

Nuestra gran invitada fue nuestra querida Adriana Rodríguez, desde Uruguay, quien comparte todos los días con nosotros sus meditaciones. En esta ocasión, además de su meditación diaria, en la cual equilibramos todos nuestros centros energéticos, nos habló acerca del tarot como herramienta de autoconocimiento.

Adriana inició en este camino holístico con el nacimiento de su hija, hace 30 años, quien es parte del equipo de redacción de Vibremospositivo y quien nos trae alegría siempre con solo escucharla, Mayra Fuego.

Inicio con la alquimia, sintió que tenía que estudiarlo, no sabía qué era, pero quiso hacerlo. Nos explicó que la alquimia es el arte de la transmutación, sacar todas nuestras densidades para elevarnos.

Con respecto al tarot cualquier que lo sienta, puede aprenderlo y hacerlo.

El tarot lo puedes tomar como una herramienta predictiva, que depara el futuro y también como una herramienta evolutiva de auto conocimiento. Esta lleva más tiempo y se tiene que hacer con la persona que esté predispuesta a encontrar respuestas en su interior, sino, no sirve.

Al ir a un tarotista que no conocemos, ver si la persona tiene experiencia, que no nos haga muchas preguntas al inicio, ya que es medio sospechoso, sino ver que trabaje a consciencia.

Me sorprendí cuando en el programa me hizo una tirada predictiva de cartas sobre el tema del amor, la cual me gusto, me leyó el pasado, el presente y el futuro, y parece que va funcionando.

Les aconseja a las personas que se animen al tarot, abrirse al auto conocimiento y que se dejen llevar por la magia.

Gracias, Adriana, no sólo por ayudarnos a conocernos como personas de manera profunda, sino por compartir tu experiencia y sobre todo a tu familia, debo confesar que conocí a Mayra su hija en la Riviera Maya, el pasado diciembre y ella nos conectó después para el programa, ¿coincidencias? No lo creo... ¿energía? Seguro, aprendamos a creer en la vibra y las cosas inexplicables, aprendamos a ver más allá y sentir con el corazón.