Cuestiona Basave a AMLO por no incluir en consulta sobre expresidentes a Luis Echeverría

El expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave Benítez, se preguntó por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador no incluyó en la consulta sobre el juicio a expresidentes a Luis Echeverría.

A través de su cuenta de Twitter, Basave consideró que dicha consulta es innecesaria e inconstitucional, además cuestionó si en la administración de Echeverría no hubo corrupción y si antes del periodo neoliberal el régimen priísta era bueno.

En respuesta, el articulista, José Antonio Crespo, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en diversas ocasiones que antes casi no había corrupción y que ésta en consecuencia directa del neoliberalismo.

AMLO no busca persecución. Durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene ningún problema personal con los expresidentes y señaló que la solicitud para que se realice una consulta para enjuiciarlos, no es una persecución contra ellos, pues afirmó que él predica el amor al prójimo y porque cree en el "empoderamiento" de los mexicanos.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que de aprobarse la consulta propuesta no se afectarán las garantías individuales de los exmandatarios y no se violarán sus derechos humanos.

"No se trata de persecución, no es mi fuerte la venganza. Los expresidentes deben de saber que yo estoy cumpliendo con una responsabilidad, y que yo no tengo problemas personales con ninguno de los expresidentes, ni con Salinas, ni con Calderón, con ninguno", señaló.

Yo estoy convencido de que la consulta sobre los expresidentes es innecesaria e inconstitucional, pero me llama la atención que AMLO no incluya en su pregunta a Luis Echeverría. ¿No hubo corrupción en su gobierno? Antes del periodo neoliberal el régimen priista era bueno? — Agustín Basave (@abasave) September 17, 2020