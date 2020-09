Ayuntamiento de Saltillo analiza solicitar línea de crédito

Sin especificar detalles, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, informó que se encuentran en el análisis de solicitar una línea de crédito y así hacer frente a las diversas inversiones que se requieran, ahora que hubo recortes de recursos por parte del Gobierno Federal.

El alcalde Manolo Jiménez aseguró que se espera que este crédito no se utilice y lleguen a la capital los recursos que le corresponden.

“Lo platicaríamos en caso de que se ocupara, ahorita no está en el horizonte algo en especifico, pero en la administración siempre vamos un paso adelante y estamos previendo las cosas para que luego si sucede algún problema o haya un recorte extraordinario, pues en que no nos asfixie”, indicó

Aseguró que lo anterior será una estrategia preventiva y de planeación.

“Esperemos que no, pues sería complicado para la ciudad; todo depende de que no haya más recortes federales. Mientras la Federación siga enviando y no haga recortes extraordinarios, no habría porque utilizarlo”, dijo.

Señaló que no se tiene un monto pensado, sino que es sólo un crédito abierto que se mantiene en caso de tener la posibilidad.

“Es una línea de crédito que si en su momento se ocuparía, hay un procedimiento. Es como prepararnos para que en caso que la federación siga siendo injusta con Saltillo; tendríamos un colchón”, expresó.

Explicó que esta línea, operaría al igual que una tarjeta de crédito, las cuales se utilizan para los imprevistos y en caso de no utilizarse, no se adquieren compromisos.