Federación no debe desaparecer Fortaseg: Sergio Lara

El secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, afirmó que el Gobierno Federal debe de aumentar los montos del fondo de fortalecimiento a la seguridad pública de municipios, esto en lugar de desaparecerlos como se pretende en el proyecto de presupuesto de egresos 2021 que se ha presentado de parte de la Secretaría de Hacienda.

Fue durante reunión de este jueves con representantes del Grupo Empresarial Lagunero (GEL) y la Policía de Torreón, que el funcionario hizo énfasis en la necesidad de que el municipio cuente con los recursos de dicho apoyo mediante el Fortaseg u otro esquema, pues con el mismo se logra cubrir las necesidades de equipamiento y capacitación que se tienen en la Policía a lo largo del año.

“Efectivamente está el tema sobre la mesa del proyecto de presupuesto de egresos para el año entrante por parte de la federación, se torna ahí la propuesta de modificar o desaparecer ese tipo de recursos, lo estábamos platicando dentro de esta reunión en relación a la inversión que se ha dado a través de la administración municipal, pues realmente cubre del cien por ciento de las necesidades permanentes y necesidades de equipamiento y capacitación, el municipio cubre el 80 por ciento de ellas, el 80 u 85 por ciento, no deja de ser un tema menor, o no es un tema menor, más bien preciso, habrá que plantearlo a través del alcalde y a través de las instancias correspondientes, como es el poder legislativo que es quien decide el presupuesto que se va a realizar el año entrante”.

Fue claro al afirmar que la estrategia del Gobierno Federal respecto a la seguridad debe de centrarse en el fortalecimiento de los municipios, esto al margen de que se tengan resultados positivos mediante esquemas como el Mando Especial de la Laguna, el cual ha sido incluso destacado por el propio presidente como ejemplo a nivel nacional.

“También señalar que lejos de disminuir ese presupuesto, lo que deberían de estar buscando es cómo fortalecerlo por la situación que vive el país, en lo general en la Laguna tenemos un clima de tranquilidad de acuerdo a las propias cifras y estadísticas del secretariado ejecutivo de seguridad pública y de las autoridades federales a través del Mando Especial que nos lo ilustran, pero eso no quiere decir que no se requiera estar equipando y fortaleciendo las acciones de seguridad, ese tema es un tema inacabado como lo he dicho en muchas ocasiones, porque va variando día con día y en obvias razones se requieren recursos”.