Mujer hace 'twerk' sobre el ataúd de su esposo

Rodeada de personas que gritaban y aplaudían, la viuda realiza bailes sensuales sobre él y besa en diferentes ocasiones el cristal de la caja.

"Ella Quiere Hmm..Haa..Hmm", decía la canción.

De acuerdo a Daily Mail el suceso ocurrió en Manabí, Ecuador y el difunto era Marlon Mero Quijije de 35 años de edad, quien murió supuestamente a consecuencia de múltiples impactos de bala.

If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? pic.twitter.com/TxbYLkm661