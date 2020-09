Denuncian a mujer que agredió a perrita por hacer sus necesidades dentro de casa

Una mujer ha desatado indignación entre el público de redes sociales al viralizarse un video donde se le ve arrojar con fuerza a una perrita contra el suelo, presuntamente porque ésta había hecho sus necesidades en el interior de la casa. Hecho que ya está siendo investigado por autoridades españolas.

Los sucesos que trascendieron en la localidad española de Mairena de Aljarafe, en Sevilla, fueron registrados por una habitante de la zona que se percató que su vecina estaba agrediendo a la mascota azotándolo contra el suelo, acciones que la llevaron a confrontarla.

"¡Oiga, eso es maltrato animal y la estoy grabando! No puede tirar un perro así. Sáquelo a la calle (para que haga sus necesidades) y si no puede tener el perro lo entrega a la protección de animales", exclama la mujer que graba al ver que la presunta dueña del can lo arroja con fuerza.

Pese a los reclamos de su vecina y el hecho de que estaba siendo filmada, la mujer alegó que 'no le importa' porque 'el perro no es suyo' y que 'ella la iba a denunciar por grabarla'.

Los hechos fueron denunciados ante las autoridades correspondientes de España, quienes ya iniciaron una investigación contra la mujer identificada como Marisa Pacheco Monedero en redes sociales. Detallan medios internacionales.

Por otra parte la organización a favor de los animales 'La Tropa de Isra', informó a través de Facebook que 'Lana', la perrita víctima del maltrato animal, ya había sido rescatad y se encontraba con ellos recuperándose de las lesiones que sufrió.

"Lana llegó ayer bastante asustada, presentaba dolor abdominal en la zona de las costillas, hoy hemos vuelto con ella a la clínica donde se le ha revisado, se ha realizado estudio radiológico sin presentar rotura alguna. Hoy hemos sufrido con ella un ataque de pánico, se ha puesto súper nerviosa, totalmente rígida", detallaron en la publicación.