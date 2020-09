Ante la nueva amenaza a México por parte del presidente estadounidense Donald Trump, el mexicano Andrés Manuel López Obrador advirtió que no habrá confrontación y reiteró que la relación es de "amor y paz".

"Con Estados Unidos, amor y paz", dijo el Ejecutivo federal, señalando que México trabaja todos los días en la lucha contra el tráfico de drogas y que "no tenemos ninguna carga de conciencia, es lo que hacemos todos los días".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno mantiene "muy buenas relaciones" con la Unión Americana y recordó que en el país vecino hay un proceso electoral, por lo que indicó que no amerita una contestación ni ríspida ni enérgica por parte de su gobierno. "Es un informe que se presenta cada año, por parte del gobierno de Estados Unidos y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos. Es un punto de vista que se respeta, es una opinión básicamente y no vamos nosotros a confrontarnos. Tenemos muy buena relación con el presidente Donald Trump, tenemos muy buena relación con Estados Unidos y no vamos a caer en ninguna confrontación política.

"Además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elección en Estados Unidos, entonces es mejor esperar. Falta mes y medio, falta poco tiempo y no amerita la declaración una contestación, ni ríspida, ni enérgica porque es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Estamos trabajando todos los días, no tenemos ninguna carga de conciencia".

–"¿No hay riesgo de que le quiten ayuda financiera?", se le preguntó.

-"No, al contrario", contestó.

Además, López Obrador recomendó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, que responda de manera "suave, suave" al gobierno de EUA por los dichos de Trump, a través de un comunicado que será emitido en el transcurso de este día.

Como se informó oportunamente, ayer se dio a conocer que Colombia, Bolivia, México y Venezuela aparecen en una lista de más de una docena de países de Latinoamérica y el Caribe a los que Estados Unidos identifica como los mayores productores de droga de todo el mundo.

La nómina forma parte de un documento firmado por el presidente Donald Trump que fue revelado el miércoles por la Casa Blanca. Incluye también a Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú, entre los latinoamericanos; y República Dominicana, Haití, Jamaica, Bahamas y Belice, entre los caribeños.

El documento reconoce que México ha efectuado avances, pero “debe hacer más”, de acuerdo con Trump, que señala a la nación vecina como la fuente de casi toda la heroína y la metanfetamina confiscada en Estados Unidos y como la ruta de la mayor cantidad de cocaína que llega.

"México debe demostrar claramente su compromiso para desmantelar a los cárteles", dijo el gobierno de Trump.