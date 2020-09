El Espacio de Cerpa

Para mi amigo Amador Gándara que anda sufriendo con sus Vaqueros. Después de lo que sucedió justo hace una semana en la patada inicial, no sabemos si exista poder humano o una trinchera formada por Superman, Batman y Kaliman para poder detener el arsenal ofensivo de los Jefes porque no se veía por donde, después de que los Texanos se fueron primero arriba en el marcador, ¿cómo detener a Mahomes y su ofensiva?, por lo que podemos decir y como ya lo habíamos señalado la semana anterior, de que eran amplios favoritos para repetir como campeones de la Conferencia Americana y volver otra vez al Súper Tazón el primer domingo de febrero en Tampa del ya ansiado 2021 porque el año que estamos viviendo, ya anhelamos con ansia loca de que termine.

En cuanto a Houston, todo indica que tendrán otra semana de pesadilla cuando reciban a los Cuervos el domingo por la tarde ya que, para el tercer cuarto de la primera semana para el conjunto de Baltimore, parecía un tochito en contra de los Browns porque se veían tan relajados y cómodos obteniendo su decimotercera victoria de manera consecutiva en temporada regular donde, Lamar Jackson, mostró un incremento en su nivel desde la campaña pasada en donde logró ser el “más valioso” dando una sentencia de espanto para los coordinadores defensivos de la liga.

Y hablando de Tampa y una vez de que Tom Brady tomó la absurda decisión de continuar en los emparrillados para dejar Fóxboro, lo primero que pensé de este tramposo eran dos cosas; primero porque me imaginé lo más tonto lo cual, como ya sabía de su famoso pasado con los Patriotas donde ganó todo y que él mismo se ha dado cuenta primero cuando su antiguo equipo fue premiado por los jueces en aquella jugada en que era un claro balón suelto (no me vayan a salir con su famosa regla tan ilógica) donde Charles Woodson le tumba el ovoide al mariscal de Nueva Inglaterra así como los balones fuera del margen de presión del aire que deben tener en el partido de campeonato de la AFC en contra de los Potros, que tal vez quiera borrar su pretérito con dípteros en la sopa y la otra es que, si es quiso continuar en la refriega, es porque piensa que aún le queda gasolina en el tanque pero lo pronto, Brees y los Santos, ya se encargaron de decirle que era mejor el retiro y que este domingo al mediodía, hará su debut en casa pero sin gente recibiendo a las Panteras.

El domingo dentro del partido estelar, está la visita de Nueva Inglaterra a Seattle donde mucho se especuló sobre la decisión de Brian Schottenheimer (coordinador ofensivo) acerca de la ahora famosa “Let Russ Cook” que es la que se encuentran hoy en día con los fanáticos de los Halcones Marinos que solo pueden esperar que Russell Wilson continúe teniendo todas las oportunidades para sacar su potencial como pasador a modo de la bomba que le envió a DK Metcalf para romper la espalda de la defensa de los Falcons porque si le das la oportunidad a Wilson, es muy posible que te recompense con una función para MVP en esta temporada.

Ahora tenemos que pensar en hacerle un pasillo a Aaron Rodgers después de que la directiva, solo le picó la cresta con el queso al llevar a su hipotético sustituto por lo que muchos pensaron que su mejor juego, ya estaba en el retrovisor porque se paró en el US Bank para oprimir a los Vikingos en todo el partido para una victoria abrumadora teniendo a Davante Adams como su punto favorito dando un mensaje de “No me subestimen” por lo que los pobres Leones, que estarán de visita en Lambeau Field, van a tener mucho trabajo, especialmente la defensa del coordinador Cory Undlin.

Por lo pronto, para hoy disfrutar el duelo del estado de Ohio cuando los Bengalíes visiten a los Browns.