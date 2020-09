Kanye West comparte video orinando su propio Grammy y desata polémica

El clip de vídeo, que en menos de una hora ha superado los 5 millones de visualizaciones, está acompañado del mensaje "no voy a parar", en referencia a una presunta disputa que el conocido músico mantendría con sus sellos discográficos y por la que se niega a publicar nuevas canciones.

"Universal no me dirá lo que cuestan mis grabaciones porque saben que puedo permitírmelas", afirmó West en una serie de insólitos y chocantes mensajes.

El rapero, que en días anteriores pidió terminar su contrato con los sellos de Sony y Universal, aseguró que hará "todo en su poder legal" y usará "su voz para que cambien todos los contratos de artistas comenzando por obtener sus grabaciones para sus hijos".

West también apeló a otros artistas para que difundieran sus mensajes, como Bono (vocalista de U2), "Paul" (presumiblemente el ex-Beatle Paul McCartney), Drake, Kendrick Lamar e "incluso Taylor" Swift (con quien mantiene una pública enemistad).

Precedidos de una serie de citas bíblicas y referencias religiosas, West publicó los contratos discográficos que ha firmado a lo largo de los años, página a página.

"Gente, me tomó mucho tiempo capturar todos mis contratos. Aquí están", anunció.

You guys it took me so long to screen grab all my contracts Here they are