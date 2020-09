Reaparece el viral personaje de Torreón 'No, ni mer...' tras 13 años

El personaje originario de Torreón que se hizo famoso en la red por su frase 'No ni mer...' ha vuelto a aparecer en una entrevista para un youtuber.

En 2007 un joven hizo eco en la red tras viralizarse un video donde se le veía caminando en estado de ebriedad mientras intentaba conseguir alcohol de manera clandestina, momento en el que fue interceptado por oficiales.

"No, ni mer...'; fue la frase que volvió famoso al hombre identificado como Pedro, misma que hasta el día de hoy es utilizada en memes.

El youtuber Yulay, que cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube, se dio a la tarea de buscarlo en la ciudad de Torreón para entrevistarlo.

'Pedrito ni mer...', como se presenta en el video, actualmente tiene 35 años y cuenta a Yulay lo que sucedió aquel día cuando intentaba comprar alcohol ilícitamente.

"Iba a comprar caguamas clandestinas, no me vendían porque sabían que les iban a caer los polis y no me abrieron. Ya me iba a mi casa cuando llegaron los de alcoholes y me preguntaron qué hacía. Yo les dije 'vengo a comprar caguamas' (...) y ahí se me soltó la boca y les empecé a decir", narra Pedro.

Según comenta la hermana de Pedro, éste continúa con su adicción por el alcohol pese a que ha estado en grupos de rehabilitación. Además agregan que el hombre sufre de convulsiones.