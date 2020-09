A quienes les tendieron literalmente la alfombra roja en plena etapa de austeridad fue a los invitados a la reinauguración de la obra de relumbrón… Perdón, de remodelación de la Plaza de la Tortuga, que cacareó con bombo y platillos la Administración municipal de Torreón. Al eventazo asistió como invitado el "góber" rijoso y epidemiólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme, a quien le tocó hacer ejercicio y vaya que anduvo sude y sude, porque no tuvo oportunidad de ponerse un "outfit" deportivo de esos que lucen los deportistas que acuden al Bosque Venustiano Carranza. Nuestros subagentes, vestidos de recipientes de basura nuevos, nos reportan que el motivo fue que junto con el general Enrique Covarrubias López, comandante de la Sexta Zona Militar, acompañó al alcalde Jorge Zermeño durante un largo recorrido por la obra que les realizaron a los habitantes de la colonia "fifí" Torreón Jardín, y donde construyó un monumento en honor a los Niños Héroes, para celebrar la conmemoración del aniversario 173 de la gesta heroica.

Y aunque no le corrieron la cortesía para que se aventara unas palabras en el evento, al igual que sucede en casi toooodos los actos que realiza el Ayuntamiento, el inquilino del Palacio Rosa no le regateó a don Jorge el extenso recorrido bajo el fuerte sol dominguero, y tampoco escatimó los elogios en torno al nuevo espacio público creado en esa zona residencial.

***

Los que decidieron, como casi siempre, sacarle el cuerpo a las decisiones difíciles fueron los miedosos consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), quienes mejor se "lavaron las manos" en el polémico asunto de decidir legalmente sobre una eventual segunda reelección de alcaldes en la provincia de Coahuila. Este martes, en medio de una votación dividida, los consejeros encabezados por la flamante presidente Gabriela de León, después de realizar unas sesudas discusiones sobre la inmortalidad del cangrejo en los tiempos de la pandemia, prefirieron pasar la papa caliente a los Tribunales Electorales para que sean ellos los que carguen a cuestas esta decisión y en la que varían las versiones, las opiniones y las posturas. Total, que mientras transcurren estas semanas de campaña, como que todos los "calefactos" que ya se soñaban programando los tiempos para continuar cobrando como alcaldes otros tres años tendrán que aguantarse las ansias hasta que se fijen las fechas para analizar el tema o tal vez algunos pidan licencia en busca de diputaciones federales.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de café recalentado de restaurantes abandonados, nos reportan que mal, pero muy mal se vio el dirigente nacional del partido de moda, Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien estuvo de visita en la provincia de Coahuila durante el pasado fin de semana, y aún hoy día se desconoce cuál fue realmente el motivo de que llegara a estas tierras. No vino a hacer nada para que el partido que despacha en Palacio Nacional tenga una estructura, ni trabajó por reunir a los diferentes grupos que se han dado con todo. Mejor se puso a despotricar contra el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, para ganar reflectores. Mientras que el "góber" Riquelme tuvo que respirar diez veces y tranquilamente prefirió no contestarle porque dijo que respeta el tiempo electoral, nomás preguntó que, con el poco tiempo que le queda para dejar la dirigencia, quién era él para venir a hablar de la Alianza Federalista. Mientras que sobre el club de los mandatarios rebeldes nuestros subagentes, haciéndole al influencer, nos comentan que, en busca de nuevos horizontes, los rijosos mandamases decidieron incursionar en las ingratas e inestables redes sociales y abrieron una cuenta de Facebook e Instagram que ya alcanzó la estrepitosa cantidad de diez seguidores, así que para cualquier duda, queja, sugerencia o curiosidad por parte de cualquier otro gobernador con ganas de rebelarse, ahí están los espacios.

***

Nuestros subagentes, vestidos de bitácora, nos informan que de cara al último trimestre de este trágico 2020, marcado por la fastidiosa pandemia internacional de coronavirus, que puso al mundo literalmente de cabeza, segundo año de tres en la administración del alcalde Jorge Zermeño Infante, empezó ya la cuenta regresiva para varios de los funcionarios municipales que pasarán a vivir en el error, y para los que no saben, los subagentes tomaron nota de la estrategia. El jefazo de Torreón tendrá que cumplir con los favores y compromisos que adquirirá con motivo de la actual campaña electoral y, por tanto, habrá "acomodos" obligados el año entrante, considerado además como el "año de Hidalgo". Los bien enterados aseguran que será el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, el encargado de palomear a los que se quedan y los que se van. Sin embargo, el que anda como si estuviera en campaña prometiendo, a quien le quiere creer, que repartirá puestos a diestra y siniestra es el expropietario del Partido Acción Nacional, Guillermo Anaya, quien con tal de figurar estos días anda haciendo hasta lo imposible para que lo vean, sin embargo, lo único que ha logrado don Memo es ahuyentar a los pocos militantes nuevos que ha logrado adherir lo que queda del blanquiazul.

***

Bien dicen que 'no hay mal que dure cien años… ni funcionario que sea eterno'; y esto viene al caso, estimado lector, porque todo indica que quien ya tiene sus días contados en la Administración del estado es el eterno funcionario de administraciones panistas y priistas Gerardo Berlanga Gotés. Bueno, es un decir, porque todo indica que será enviado de "comisionado" a la Casa Coahuila en la capirucha del esmog, adonde se le ha visto al funcionario buscando departamento en la zona más "fifí" de Polanco. A decir de los indiscretos subagentes, don Gerardo tendrá que dejarle el puesto de jefazo de Infraestructura en Coahuila a otro viejo amigo del sistema, Miguel Algara, quien recientemente se había integrado en un puesto de alto nivel en la misma dependencia estatal, pero quien es más conocido por haber figurado como director de Obras Públicas de Torreón en la Administración de Eduardo Olmos. Este "enroque", como le llaman dignamente a la salida de los funcionarios, se daría en pleno proceso electoral para no llamar tanto la atención. Habrá que esperar, y nada que sea otra "llamarada de petate" como la fecha de arranque del Metrobús o los avances del Parque Ecológico del Cerro de las Noas.

***

Desde que la Unidad de Inteligencia Financiera se convirtió en el feroz perro con el que la Cuarta Transformación asusta o muerde políticamente a sus adversarios, dicen que cuando algún alcalde o gobernador de Morena quiere declararle la guerra a un adversario, no más le hace señales de humo al jefazo Santiago Nieto y este suelta la cadena de sus muchachos. Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, nos comentan que fue poco más o menos lo que pasó con los señalamientos que se han hecho sobre la exalcaldesa priista de la hermana república de Gómez Palacio Leticia Herrera, a quien, según un medio de la capirucha del esmog, le fueron congeladas sus cuentas por una supuesta investigación por desvío de recursos públicos, señalamiento que fue desmentido por la exsenadora a través de su cuenta de Facebook; sin embargo, al día siguiente la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, confirmó que la temible UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sí tiene en la mira a doña Leticia. Lo curioso es que sea una alcaldesa la que salga a confirmar una investigación y no la dependencia federal, bajo la excusa de que tienen la obligación de informar las irregularidades encontradas en su Administración; la cosa es que para los subagentes, como la mayoría de los golpes en la 4T, lo que importa es la condena mediática, no la judicial.