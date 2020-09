Toman maestros vialidad para exigir renuncia

Un grupo de 90 maestros cerraron la avenida Venustiano Carranza, una de las principales de Saltillo, para exigir la destitución de la directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, María Gloria Hinojosa Ruiz, a quien acusan de ineficiencia y abuso de poder.

"Falta de proyectos y de rumbo de nuestro tecnológico. No nos ha mostrado un plan de trabajo", dijo Marco Antonio Cantú, titular de la Delegación D-11 de la Sección 38 del SNTE.

Fue durante el medio día de ayer, que los manifestantes tomaron la avenida, sin embargo no tuvo una duración mayor de media hora, ya que indicaron que el objetivo solo es dar a conocer la indignación y no estropear el tráfico de la ciudad, por lo que mandaron un documento.

"Tenemos un año de estar mandando oficio y no hemos tenido respuesta. Pedimos que cumpla con la normativa. Ella incumplió la normativa al asignarse un interinato sin seguir el protocolo y sobre todo porque ella se adjudicó la plaza y a otros compañeros no. Ahí fue abuso de poder. Ella no da la cara, no hay dialogo y pedimos su destitución", dijo Margarita Murillo Secretaria general de delegación D-512 de la sección 61.

En el ingreso principal del Tecnológico de Saltillo permanece una manta donde se pide la destitución de Gloria Hinojosa.

Hasta el cierro de edición, no se emitió una postura al respecto.