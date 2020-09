Cuestionan intención al bloquear cuentas

El congelamiento de al menos 50 cuentas bancarias pertenecientes al exgobernador del estado, José Reyes Baeza; al presidente municipal de Delicias, Eliseo Compeán, y al presidente de la Asociación de Usuarios de Riego, Salvador Alcántar Ortega, por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), generó polémica ante posibles motivos políticos detrás de la medida.

Según la UIF, esa disposición se debe a presuntas irregularidades financieras. Sin embargo, los tres afectados señalan las coincidencias entre su participación en las protestas contra la extracción de agua de la presa La Boquilla y la intervención de la UIF.

Durante la última semana, tanto el exgobernador Reyes Baeza, como el alcalde Compeán y Alcántar Ortega han estado presentes en las protestas que productores agrícolas llevan a cabo para impedir que el Gobierno federal extraiga agua de la presa. El exmandatario dijo que no recibió ninguna notificación por parte de la UIF sobre el bloqueo de sus cuentas, sino que fue informado por los bancos.

Calificó la medida como "totalmente injusta y fuera de lugar", y exhortó al Gobierno de la República y a la UIF a reconsiderar, ya que dañaron uno de sus derechos fundamentales. Sobre su participación en las protestas en La Boquilla, el priista descartó ser un instigador o estar tras las manifestaciones, como han señalado funcionarios federales. Aclaró que el martes de la semana pasada fue invitado, en su calidad de productor agrícola, a formar parte de una caravana, y acudió con "respeto, compromiso y solidaridad con la expresión legítima que han encabezado miles de productores".

Con "todo aprecio y respeto al Gobierno de la República, y al señor Presidente en particular, en ningún momento yo he incitado a ninguna movilización. He sido uno más de los que han sido convocados", declaró. Al respecto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, expuso que Reyes Baeza es investigado por un desvío millonario de cuando fue titular del ISSSTE (de agosto de 2015 a enero de 2018).

En un mensaje a través de Twitter, precisó que "el caso del exgobernador José 'R' versa sobre el presunto desvío de 129 millones de pesos del ISSSTE, en el marco de la denominada Estafa maestra, entre otras irregularidades financieras. Presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción".