Rechaza CFE carbón de Coahuila

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está rechazando cargamentos de carbón de la región Carbonífera de Coahuila.

Tras la adjudicación directa de CFE de 2 millones de toneladas, el 14 de julio, por contrato multianual, los 75 productores beneficiados recibieron un correo electrónico con las bases y características del carbón.

Pero las especificaciones para suministrar a las dos carboeléctricas de la región no son posibles de cumplir, pues el mineral de la región no las tiene de origen, algo que la empresa conocía desde hace años y aun así ha comprado, acusaron productores.

Una fuente, que pidió no ser identificada, explicó que se hizo una entrega de carbón que pasó por dos pruebas de calidad y al final CFE dijo que no cumplía con los requerimientos, pero no lo regresó al productor ni le pagó los 300 mil pesos por la entrega.

Eduardo Aguirre, presidente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros, expuso que se busca con CFE una modificación en algunos puntos que generan el rechazo.

Bogar Montemayor, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, explicó que si el mineral se sale de algún parámetro y es rechazado, no se paga ni se regresa la carga.

Desde que salieron las bases se informó a CFE que algunas especificaciones no las cumplía el carbón de la región, por lo que si las sanciones no se modifican, será un proyecto fallido, añadió.

Se busca cambiar la cláusula del no pago por una penalidad del 20 por ciento y una oportunidad de mejorar la variable que se pasó y entregarlo nuevamente.

"Así es como hemos trabajado siempre; no sé qué pasó ahora", señaló.

Asimismo, dijo que la semana pasada se tuvo una mesa de trabajo con la CFE para exponer la problemática, por lo que esperan obtener una respuesta positiva pronto, pero de lo contrario se verán obligados a no entregar carbón.

Cabe recordar que en agosto dos asociaciones de productores de carbón solicitaron a la CFE que ajuste las especificaciones del mineral que se produce en la región Carbonífera para su venta a las plantas carboeléctricas de la paraestatal en el municipio de Nava.

A través de una carta dirigida al director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz, la Unión Mexicana de Productores de Carbón A. C. (UMPC) y la Unión Nacional de Productores de Carbón A. C. (UNPAC) señalan que las especificaciones técnicas "se encuentran fuera de toda posibilidad de cumplimiento".

Las características geológicas de la región Carbonífera producen un mineral que difiere mucho de lo que la paraestatal solicita.

En aquella ocasión, los carboneros señalaron que "aceptarlas sería caer en incumplimiento en cualquier momento y en perjuicio de la economía y del patrimonio de cada una de nuestras empresas".