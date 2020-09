Celebran con caravanas Día de la Independencia mexicana en Chicago

Pese a que la pandemia por COVID-19 ha orillado a la cancelación de diversas celebraciones en todo el mundo, como lo son las festividades patrias en nuestro país; mexicanos que residen en Estados Unidos, encontraron la manera de conmemorar el día de la Independencia de una manera 'segura'.

Las celebraciones que conmemoran la Independencia mexicana en el barrio La Villita, ubicado en Chicago, fueron canceladas con la finalidad de evitar más contagios por COVID-19, según detalla el diario Chicago Tribute.

Pese a las cancelaciones, mexicanos formaron caravanas de más de 30 automóviles sobre la avenida Michigan, mientras sonaban el claxon de los vehículos y ondeaban banderas de México por las ventanillas de los vehículos. Tal como lo muestran videos compartidos en redes sociales.

Though most major roads are blocked downtown Chicago, many found a way to Michigan Ave tonight for the annual cruising as a celebration of the upcoming Mexican Independence Day on Sept 16. pic.twitter.com/YND3PXo8xN — Laura N. Rodríguez Presa (@LAURA_N_ROD) September 15, 2020

There was some dancing... pic.twitter.com/CjQScnpDCz — Laura N. Rodríguez Presa (@LAURA_N_ROD) September 15, 2020

And some bikers joined the Mexican Independence Day celebration downtown tonight as well. pic.twitter.com/5ZFCZBmdGF — Laura N. Rodríguez Presa (@LAURA_N_ROD) September 15, 2020

Smoke filled streets in Chicago tonight as thousands come out to celebrate Mexican Independence Day with this caravan through the Loop #Chicago #MexicanIndependenceDay #VivaMexico pic.twitter.com/Jay7XHJJnX — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) September 14, 2020

Well over a thousand cars in the Chicago Loop right now for this Mexican Independence Day Parade caravan #Chicago #MexicanIndependenceDay https://t.co/JySYr2yVfH — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) September 14, 2020

Downtown Chicago is LIT right now with this Mexican Independence Day caravan #Chicago #VivaMexico https://t.co/OYiM2gjPcq — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) September 14, 2020