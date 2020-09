La titular del Consejo Cívico de las Instituciones, Alejandra Wade, indicó que no hay propuestas concretas en las campañas electorales, por el contrario detecta promesas no viables como es el tema de seguridad, ya que eso depende de legislación federal y no local.

Wade, indicó de manera general que es necesario que los candidatos a diputados locales concreten sus propuestas.