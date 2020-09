NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Con los ojos puestos en la luna, Felipe Moon, un joven cantante y compositor ecuatoriano se ha convertido en la nueva promesa de la música pop de su país tras estrenar el sencillo Contigo Amor bajo el sello Rebeleon, de Universal Music.

Se trata de una edulcorada canción compuesta en tiempos de pandemia, un rayo de esperanza para las personas que no pueden estar juntas y en la que su fina voz es el principal hilo conductor.

Aunque en su cédula figura su apellido Toledo, Felipe quiso escoger la referencia a la luna (Moon, en inglés) en su nombre artístico como homenaje a su progenitora.

“Significa ese simbolismo de tenerla a mi mamá conmigo, a ella le encantaba la luna, así la tengo para siempre conmigo, aunque físicamente ya no esté”, explicó en una entrevista cantante quiteño de 26 años.

Aunque su madre nunca supo que su hijo se decantaría por el camino de la música, Felipe recuerda que en una ocasión, por el Día de la Madre, le escribió y dedicó una de sus primeras canciones.

Su pasión por la música le viene de pequeño, cuando a los once años pidió a un amigo que le enseñara a tocar la guitarra a cambio de cincuenta centavos de dólar por sesión, incluso si eso significaba saltarse el almuerzo durante la jornada escolar.

Este joven artista, que ha etiquetado a sus seguidores como “mooners”, hoy toca el piano, la batería, el bajo y el ukelele, aunque ha sido su voz de tiple la que ha despertado del interés de la productora internacional.

A pesar de su cara aniñada, se graduó en Negocios Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y se declara “independiente” y apasionado por la música y los negocios.

“Cuando me gradúo se me enciende un chip y digo vaya, la industria de la música va muy de la mano con los negocios. Y (me) digo, aquí se me unieron mis dos pasiones, vamos por ese camino”, comentó.

En su recorrido por darse a conocer asegura que llegó a tocar más de una veintena de puertas hasta toparse en 2018 con el productor musical Santiago Borja, que decidió apostar por él.

Canciones:

Contigo amor.

Ya no habrá dos.

Christmas reminds me of you.