'Masacre en Morelos, sin avances', acusan

A 15 días del asesinato de ocho personas que asistían a un velorio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, no ha habido un avance en las investigaciones ni acercamiento por parte de las autoridades quienes insisten en culpabilizar de sus asesinatos a las víctimas, denunciaron familiares.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, Daniel Jiménez Figueroa, padre de Daniel Jiménez López, de 16 años de edad, dijo que después de la masacre del 1 de septiembre hay nueve personas que fueron asesinadas y 14 heridos, algunos de gravedad, que todavía se encuentran hospitalizados, con mal pronóstico, puesto que uno de los sobrevivientes es probable que no vuelva a caminar.

Sin embargo, no ha habido avances en la investigación ni seguimiento de las autoridades que se han dedicado a revictimizar a los muertos y heridos.

"Hasta el momento, ya hoy [ayer] es 14 de septiembre, la masacre fue el día primero, y hasta el momento no tenemos acercamiento de absolutamente nadie, ni del Fiscal, ni del gobierno municipal, mucho menos del gobierno estatal".

"No hemos tenido acercamiento, no sabemos cómo va la investigación, no sabemos absolutamente nada. Las únicas noticias que tuvimos fue que ellos mismos criminalizaron y dijeron que era una guerra territorial, de cárteles algo así, y la verdad es que no es así. Nuestros hijos fueron víctimas, eran estudiantes, eran deportistas, padres de familia. Y precisamente eso es lo que queremos, queremos el acercamiento de las autoridades para que nos den las respuestas que solicitamos".

Demandaron aclarar que sus hijos fallecidos y heridos, no son parte de ninguna célula criminal y que no están relacionados con nada ilícito, como lo ha señalado el gobierno morelense. Pidieron que en lugar de pronunciarse así "para lavarse las manos" las autoridades deberían de investigar para dar con los responsables de esta masacre.

"Justicia para nuestros hijos, que se limpien sus nombres, ya que han sido vinculados con una serie de cosas que no son reales. Eran niños pequeños, niños de 15 años, niños estudiantes; una madre de familia como lo era mi hija, que deja tres pequeños, tres pequeños de 1 año, 3 años, 6 años, y que digo, ¿qué va a hacer de esos niños?", dijo Martha Vargas Reyes, madre de Aylin Sherezada Chino, víctima de 25 años de edad.

De manera específica solicitaron una reunión personal con el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que les informe del avance de las investigaciones y se comprometa al esclarecimiento de esta masacre. Pidieron que las familias de las víctimas sean reconocidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sean incorporadas a su padrón para que puedan recibir apoyos, especialmente en los casos de niños que se quedaron huérfanos luego de la masacre.

También pidieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien viajará a Morelos a una gira de trabajo.

"Queremos solicitarle de la manera más atenta pueda reunirse con todos los familiares de las víctimas, previo a cualquier autoridad, para que seamos nosotros los que realmente estamos viviendo en carne propia esta masacre, los que le demos la versión de nuestros hechos", pidieron en un documento que presentaron esta tarde en el Senado.