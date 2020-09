Plantean Ley de Amnistía para expresidentes

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, presentó una iniciativa para crear la Ley de Amnistía de expresidentes de la República que estuvieron en funciones del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre del 2018, es decir, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Con la presentación de este proyecto, Pablo Gómez explicó que busca que en la consulta popular, que se podría llevar a cabo, se les pregunte a los ciudadanos si estaría de acuerdo con que se apruebe un proyecto de Ley de Amnistía para los expresidentes.

En su exposición de motivos, Pablo Gómez explicó que si la decisión mayoritaria fuera el sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera no, la Cámara de origen tendría que desechar la iniciativa.

De esta manera se asegurarían de que la consulta prosiga. "Quien suscribe la presente iniciativa es contrario al olvido, pero, por eso mismo, el asunto debe dejar de estar resolviéndose en los hechos, para lo cual es preciso promover que se dirima mediante el dictado popular con un no al olvido de facto que se ha impuesto debido a la tradición de impunidad de los presidentes.

Si la mayoría ciudadana dijera no, tendríamos una especie de ley de no olvido, aunque ésta no estaría escrita sino consagrada mediante el rechazo popular de la amnistía, es decir, del olvido penal, y el consecuente desechamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados", describió Pablo Gómez.