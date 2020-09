Vibremospositivo

En nuestro día 97, meditamos hasta Montevideo, Uruguay, junto con nuestra terapeuta holística, la querida Adriana Rodríguez, quien nos ayuda a entender que todos venimos de una misma fuente y meditamos para poder conectarnos con ese amor divino.

Nuestro gran invitado del día fue Marcelo García Lobelos, argentino y vive en Estados Unidos, vino a hablarnos de vidas pasadas, de regresiones.

Marcelo nos cuenta que se dio cuenta un día que, así como estaba viviendo no era la manera de vivir, que era al revés de lo que parece y que el conocimiento que tenía hasta ese momento no servía. Parece un poco confuso, pero tiene razón.

Fue periodista por 25 años y no fue feliz, luego se puso a estudiar física cuántica.

Nos cuenta que tenemos muchas vidas, a cada vida que llegamos la planificamos para vivir ciertas experiencias. Venimos con un determinado plan, pero también tenemos libre albedrío y a veces por eso nos desviamos de las experiencias que veníamos a hacer. Si no se puede hacer en esta vida, en la próxima encarnación lo resolveremos.

Nos habló de la técnica de la regresión, es muy sencilla, pero a su vez compleja, ya que tiene que haber una conexión con el inconsciente y subconsciente de la persona y también con el terapeuta.

El alma sabe a qué vida tiene que ir para recoger la información necesaria para sanar.

En las diferentes vidas volvemos a coincidir con muchas de las personas que conocemos, son las llamadas familias del alma.

Marcelo estudió con Bryan Weiss, el autor del famoso libro Muchas vidas, muchos maestros y practica su teoría.

Él se dedicó a este tema, ya que al ir a una vida pasada no sólo te conectas con la información para resolver un problema del momento, sino también con una emoción del momento y lo que sana es tratar la emoción.

Después de esta entrevista, Marcelo me realizó una regresión a vidas pasadas, me sorprendí mucho al encontrarme diferente, en un palacio estilo Versalles, que me ayudo a resolver muchas situaciones en mi vida actual que venía arrastrando, no sólo desde la niñez, sino desde vidas pasadas.

Gracias Marcelo por ser diferente, irreverente y ayudarnos a encontrar nuestro camino y a sanar de verdad, de fondo.

