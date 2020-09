Proyectan ingresos de 648 millones de pesos para el 2021 en Piedras Negras

Se aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos 2021 para el municipio de Piedras Negras, donde proyectan un presupuesto de ingresos por la cantidad de 648 millones de pesos, es decir, igual a lo proyectado para el ejercicio fiscal actual, además de no contemplarse aumento alguno en los impuestos.

"No obstante que la Ley de Ingresos lleva una proyección y que esta proyección es bastante discreta porque no hicimos ningún aumento, no proyectamos ningún crecimiento respecto para el 2020. Para el 2020 tuvimos un presupuesto de 648 millones de pesos y para este 2021 estamos proyectando una proyección de ingresos similar", señaló Sebastián Guerra Ávila, tesorero municipal.

